Un passo decisivo verso la stabilità finanziaria e lo sviluppo sostenibile della Città Metropolitana di Messina è stato compiuto questa mattina con l’approvazione all’unanimità del Bilancio di Previsione 2025/2027. L’atto, ratificato dalla Conferenza Metropolitana, presieduta dal Sindaco metropolitano Federico Basile e con la presenza del Segretario generale Rossana Carrubba e del Dirigente finanziario Tiziana Vinci, rappresenta un momento cruciale per la programmazione delle risorse destinate a garantire servizi fondamentali a tutti e 108 i Comuni della provincia.

Il nuovo bilancio, attestatosi su un valore di circa 462 milioni di euro rispetto ai 384 milioni dell’anno precedente, evidenzia una crescita significativa, frutto d’una gestione oculata e di risorse aggiuntive intercettate attraverso finanziamenti extra bilancio per circa 78 milioni di euro. Siffatta strategia consente all’ente di rafforzare la propria capacità d’intervento, in particolare nei settori della viabilità e dell’edilizia scolastica, pilastri fondamentali per lo sviluppo territoriale e il benessere dei cittadini.

Basile ha sottolineato due aspetti chiave della gestione virtuosa messa in campo: il mancato utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria, nonostante i circa 31 milioni di contributi di finanza pubblica siano stati parzialmente assorbiti da un prelievo forzoso di oltre 20 milioni, e la puntualità nei pagamenti, che, con una media di circa 27 giorni, ha evitato l’accantonamento di somme a garanzia di debiti commerciali, contribuendo a mantenere un equilibrio finanziario stabile.

Particolarmente rilevante è la disponibilità di risorse dedicate alla viabilità e all’edilizia scolastica. Circa 7 milioni di euro, provenienti da fondi già finanziati, sono pronti per essere impiegati in spese di gestione corrente, mentre circa 44 milioni di euro sono destinati a interventi nel settore delle infrastrutture scolastiche, garantendo così un miglioramento dei servizi educativi sul territorio. Basile ha evidenziato come l’approvazione rappresenti un momento strategico per l’ente, che ora può pianificare con maggiore efficacia l’utilizzo delle risorse disponibili.

“L’approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 – ha affermato – ci permette di mettere in campo una programmazione solida, capace di garantire i servizi essenziali non solo per la città di Messina, ma anche per tutti i Comuni della provincia. Siamo fiduciosi che questo percorso di risanamento e sviluppo possa contribuire a rilanciare l’azione di governo e a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. La Città Metropolitana di Messina si conferma sempre più quale attore strategico nel panorama territoriale, impegnato a garantire stabilità finanziaria e a promuovere interventi concreti per il benessere collettivo”.