Vincenzo Musacchio esprime solidarietà ai familiari del sacerdote assassinato dalla Camorra e vicinanza a tutto il Comitato “don Peppe Diana”.

Nonostante il segnale non sia incoraggiante e desta certamente preoccupazione, so per certo che i componenti del Comitato “don Peppe Diana” non arretreranno di un millimetro e non rallenteranno la loro azione, anzi questo vile atto è la dimostrazione di come la Camorra sia in difficoltà ed è costretta a questo tipo di intimidazioni per provare a marcare nuovamente il territorio.

Lo ha detto Vincenzo Musacchio esprimendo piano solidarietà e vicinanza a tutto il Comitato e ai familiari del sacerdote assassinato dalla camorra.

"A chi lancia questi segnali - ha aggiunto - voglio dire che nessuno mai rinuncerà a continuare la battaglia cominciata da don Peppe".