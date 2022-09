Il Milan si aggiudica i 3 punti nella sfida che ieri sera lo vedeva impegnato contro la Sampdoria a Marassi per la 6.a giornata di Serie A. I rossoneri passano in vantaggio già al 6' con la solita discesa di Leao sulla sinistra che, in collaborazione prima con De Ketelaere e poi con Giroud, mette in grado Messias di siglare la rete del vantaggio. La Sampdoria, che nonostante lo svantaggio non si la scia intimidire colpendo persino un palo con Djuricic, trova il pareggio al 57' grazie ad un colpo di testa dello stesso Djuricic, dopo che il Milan era rimasto in dieci per il secondo giallo ricevuto da Leao, per aver colpito in faccia un avversario in rovesciata.

Nuovo ribaltamento al 67' con i rossoneri che siglano il gol del definitivo 2-1 con un rigore assegnato dal Var e trasformato da Giroud.

Nel finale, tripla occasione per la Samp che nella stessa azione si vede negato il gol del pareggio prima da una respinta di Maignan su Gabbiadini, poi dalla traversa colpita da Verre e infine ancora da una parata di Maignan (di pancia) sempre su Gabbiadini.

Con la vittoria ottenuta a Genova, i rossoneri raggiungono il Napoli in vetta alla classifica con 14 punti, con le due squadre che domenica prossima si affronteranno a San Siro. Del match non faranno però parte Osimhen, fermo per un infortunio muscolare, e Leao, che starà fuori per almeno una giornata.



"Vittorie così sono sofferte, volute, combattute, abbiamo stretto i denti", ha detto Pioli a fine gara. "Durante il primo tempo avremmo potuto segnare qualche gol in più, i ragazzi hanno sudato, hanno giocato pallone su pallone, non è mai facile affrontare questa squadra. Avevamo due obiettivi: sbagliare meno tecnicamente e approcciare meglio alla gara, ci siamo riusciti e ci porteremo avanti questi miglioramenti. ...Ora dobbiamo recuperare energie, questa è stata una settimana impegnativa. Abbiamo una partita di Champions molto pesante per la classifica del girone, poi troveremo le soluzioni per il Napoli: sarà uno scontro diretto e affronteremo una grande squadra. Rafa è determinante nella nostra fase offensiva, ma troveremo altre soluzioni".



Giampaolo, invece, ha commentato così la sconfitta:

"Dopo l'espulsione di Leao che mi pare fosse sacrosanta l'arbitro [Michael Fabbri, ndr] ha arbitrato a senso unico, come se dovesse in qualche modo mettere apposto la cosa. Tutte le decisioni sono state contrarie e poi credo che non si debba arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione. La partita è pesante, la posta in palio è importante per entrambe, non solo per il Milan. Bisogna avere rispetto anche per la Samp.La mia espulsione è giusta perché gli ho dato del cogl.... ma non devi gestire così i cartellini gialli, bisogna essere più ragionevoli, altrimenti ti fai trasportare dall'adrenalina della partita e ne perdi il controllo. Io non sono mai stato polemico nei confronti degli arbitri, anzi, ne ho grandissimo rispetto come la mia società, però la gestione è stata sbagliata, al di là del fatto che il Milan è forte e abbia vinto.Abbiamo sbagliato solo la partita di Salerno e abbiamo gestito male gli ultimi minuti a Verona, ma ho grande fiducia. Dobbiamo migliorare la comunicazione interna verso l'esterno. Alla squadra non manca nulla, devono pensare a giocare che al resto pensa la società".





