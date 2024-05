Agic Group annuncia una nuova partnership strategica con Leapwork società partner di Microsoft nell'ambito dell'automazione dei processi di test del software. Questa collaborazione mira a rivoluzionare il processo di automazione dei test su una vasta gamma di soluzioni web-based, offrendo un valore aggiunto ai nostri clienti attraverso una copertura estesa e completa.

Con oltre 20 anni di esperienza nel fornire soluzioni tecnologiche innovative e affidabili, Agic Group si impegna costantemente a soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato, mettendo a disposizione dei propri clienti gli strumenti e le tecnologie più avanzate per migliorare la qualità e l'efficienza delle loro applicazioni aziendali.

Leapwork è riconosciuta come leader nell'ambito dei tool di test del software AI-Augmented e la sua piattaforma innovativa offre un metodo di automazione visuale e senza codice, rendendo l'automazione dei test accessibile non solo agli specialisti IT, ma anche alle figure di business e agli utenti del sistema.

Questo approccio low-code-based promette un rapido processo di adoption, con un'implementazione prevista in meno di 30 giorni.

I principali vantaggi per i clienti includono...

Time-to-Market più rapido: l'automazione dei test che mette a disposizione Leapwork, consentendoti di rilasciare prodotti e aggiornamenti più rapidamente e di rimanere competitivo nei mercati in rapida evoluzione.

Migliore qualità del prodotto: i test automatizzati di Leapwork forniscono una copertura coerente e approfondita, riducendo la probabilità di errori umani e garantendo un livello più elevato di qualità del software, portando in definitiva a una migliore soddisfazione del cliente.

Efficienza dei costi: l'automazione riduce la necessità di test manuali approfonditi, con conseguenti risparmi sui costi nel tempo ottimizzando l'utilizzo delle risorse e riducendo al minimo le spese relative ai test.

Integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD): l'automazione dei test è una componente fondamentale delle pipeline CI/CD, consentendo test automatizzati in ogni fase, semplificando i flussi di lavoro di sviluppo e supportando metodologie agili.

Copertura dei test migliorata: l'automazione fornita da Leapwork consente test approfonditi su varie piattaforme, dispositivi, configurazioni e set di dati, garantendo che il software funzioni come previsto in diversi scenari del mondo reale, aumentando in definitiva l'affidabilità del prodotto.

Con questa partnership, Agic Group e Leapwork si impegnano a fornire soluzioni di test sempre più innovative ed efficienti che sapranno rispondere alle sfide attuali e future del settore.