La World Organization Of Ambassadors si arricchisce di un nuovo importante personaggio: l'amatissimo Metropolita, Sua Eminenza, l'Ambasciatore Avondios Ioan Bica.

Vescovo di Aquileia ed Europa Occidentale per la Chiesa Ortodossa Ucraina.



Motivazione alla nomina:

"Mons. Avondios ha dedicato gran parte della sua vita al Ministero Sacerdotale ed Episcopale, questo vuol dire allora riconoscere Gesù Cristo come Signore, come fratello, come amico, come Salvatore. Conoscerlo nella ricchezza della sua umanità, per cui Egli è veramente uno di noi, che ha condiviso in pieno la vicenda e i sentimenti dell’uomo, capace di “compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato” (Eb 4,15). La continuità dell’annuncio evangelico si è trasmessa a questa porzione del mondo che è la Diocesi di Milano attraverso la presenza del nostro amatissimo Vescovo che ha sempre parole di conforto per tutti.

Amb. Giuseppe Prete

"Vi ho chiamati e considerati amici, senza riserve, nel nome del Signore Gesù Cristo"

Mons. Bica