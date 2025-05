Il celebre autore e musicista Frank Musker, insieme alla sua band World Goes Round, sarà protagonista del Concerto di Gala della Croce Rossa Italiana a Solferino, il prossimo 20 giugno 2025, in occasione della tradizionale Fiaccolata della CRI, uno dei momenti più simbolici del volontariato internazionale.

Durante la serata, i World Goes Round presenteranno due brani carichi di significato:

“Be The Love You Are”, primo singolo che anticipa un nuovo album di prossima uscita, un brano potente e universale che celebra l’amore come forza capace di unire le persone oltre ogni barriera.





Una reinterpretazione emozionante di “Too Much Love Will Kill You”, scritta da Frank Musker ed Elizabeth Lamers insieme a Brian May per i Queen, vincitrice dell’Ivor Novello Award nel Regno Unito come “Miglior Canzone – musica e testi”.

Come per altre band leggendarie, ad esempio Fleetwood Mac e Eurythmics, anche per i World Goes Round l’amore è stato parte fondante della loro identità artistica. La relazione tra Frank Musker ed Elizabeth Lamers è diventata negli anni una straordinaria alleanza creativa.

In “Be The Love You Are”, le loro voci si intrecciano con naturalezza, dando vita a un’interpretazione intensa e autentica, perfettamente in linea con il messaggio del brano.

Guarda il video ufficiale di “Be The Love You Are”

https://youtu.be/qCrA7KtZ8bc

Il concerto del 20 giugno rappresenta un’occasione speciale per far conoscere anche al pubblico italiano i World Goes Round, “super band” composta da autori, produttori e musicisti di fama internazionale, attivi dagli anni ’80 a oggi: Frank Musker, Elizabeth Lamers, Marty Walsh e Jeff Hull. Il loro album omonimo, già disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali, è prodotto da Tommy Vicari, il quale ha avuto un ruolo fondamentale anche nel riportare in vita il progetto.

Sul palco si presenteranno con la seguente formazione: Frank Musker, chitarra acustica e voce, Marty Walsh, chitarra elettrica e voce, Elizabeth Lamers, voce, Matteo Saggese, tastiere, Enzo Zirilli, batteria.

Dopo oltre trent’anni, quindi, il gruppo WGR torna con un messaggio forte e attuale, in perfetta sintonia con i valori della Croce Rossa: amore, solidarietà e impegno umano. Un’esibizione dal forte impatto emotivo, che unisce musica e responsabilità civile in un contesto di grande rilevanza internazionale.

L‘evento si inserisce all’interno di una serie di iniziative promosse dalla CRI per celebrare la sua storia e il lavoro sul campo, richiamando volontari da tutta Italia e dall’estero.

Nei giorni successivi, 23 giugno, nel Tempio di Venere nel Parco Archeologico del Colosseo a Roma, a Frank Musker sarà anche consegnato il premio AILA “Progetto Donna” per il suo contributo come cantautore e poeta. Perché “attraverso i suoi testi ha celebrato l’essenza, forza e profondità dello spirito femminile, dando voce al ruolo della donna in modo toccante e profondo”.



