Inizia martedì 12 gennaio il primo dei turni della Coppa Italia che entro il 10 febbraio (16 partite nei prossimi 28 giorni) decreteranno le finaliste per la stagione 2020/2021. Da non dimenticare che del fittissimo calendario farà parte anche l'assegnazione della Supercoppa, che sarà contesa da Juve e Napoli in un incontro che si svolgerà a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio.

Intanto, questa settimana, si inizia con gli ottavi di Coppa che saranno trasmessi sulla Rai. Di seguito l'elenco delle partite con gli orari di inizio e gli arbitri chiamati a dirigerle:

MILAN – TORINO

martedì 12/01 - ore 20.45



VALERI

ROCCA – PAGLIARDINI

IV: FOURNEAU

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI





FIORENTINA – INTER

mercoledì 13/01 - ore 15.00



MASSA

VECCHI – DI IORIO

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO





NAPOLI – EMPOLI

mercoledì 13/01 - ore 17.45



GIUA

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO





JUVENTUS – GENOA

mercoledì 13/01 - ore 20.45



CHIFFI

DI VUOLO – PALERMO

IV: SOZZA

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI





SASSUOLO – SPAL

giovedì 14/01 - ore 17.30



CAMPLONE

LOMBARDO – MARCHI

IV: SANTORO

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI





ATALANTA – CAGLIARI

giovedì 14/01 - ore 21.15



DIONISI

GROSSI – BERCIGLI

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO