L'Empoli supera la Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia vincendo la partita per 3-4 ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli azzurri si qualificano ai quarti dove affronteranno la vincente tra Juventus e Cagliari. A sbagliare dal dischetto per i viola sono stati Ranieri e Kean.

L’Empoli passa in vantaggio dopo soli 4 minuti grazie a uno spunto di Henderson che intercetta un passaggio in difesa di di Quarta e lancia Ekong che batte Terracciano. La partita si mette così subito sui binari migliori per gli ospiti che decidono di controllare e ripartire. Al 17' Dodo, in fuga per 50 metri palla al piede, effettua un traversone per Kean che a pochi passi dalla porta colpisce la parte inferiore della traversa, ma senza che la palla finisca in rete.

A inizio ripresa Palladino fa entrare Richardson che risulta decisivo, facendo partire tra l’altro l'azione del pareggio firmato da Kean.

L’attaccante esulta mostrando il 4, numero di Edoardo Bove. Al 68' Terracciano devia un tiro di Esposito. Poco dopo la Fiorentina realizza il 2-1 grazie a una conclusione a giro di Sottil. L’Empoli, però, ha ancora benzina nel motore, anche grazie al subentrato Colombo che lancia in gol Esposito. Ma tutto nasce da un'azione di ripartenza a seguito di un passaggio errato di Dodo verso Cataldi. All'87', su colpo di testa di Kean, Viti respinge il pallone che per 4/5 aveva ormai superato la linea di porta.

Ai rigori per l'Empoli sbaglia solo Ekong, mentre per i viola Ranieri si fa parare il tiro e Kean calcia come se volesse prendere i punti aggiuntivi dopo una meta in una partita di rugby. Così l'Empoli, con molta fortuna, si qualifica ai quarti.