Frascati Poesia: Lunedì 16 dicembre 2024 ore 18:30 presso Auditorium Scuderie Aldobrandini di Frascati, nell’ambito della 64 ma ed. del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, sarà assegnato il Premio Speciale a Rocco Papaleo. Attore, sceneggiatore, regista, nella sua lunga carriera ha lavorato con i più grandi registi quali Mario Monicelli, Giovanni Veronesi , Leonardo Pieraccioni, Checco Zalone e con attori e attrici come Alessandro Gassman, Paola Cortellesi, Stefania Sandrelli, Anna Foglietta. E’ in teatro con uno spettacolo dal titolo “Esercizi di

libertà”: «Ho deciso di festeggiare i miei quanrat'anni di carriera nel modo che più mi piace: scrivendo, cantando e recitando. È per questo che ho scritto un libro e ne ho tratto uno spettacolo che porterò in giro per l’Italia. Sono un fortunato “artigiano dell’intrattenimento”, che grazie alla musica, alla scrittura, al cinema e soprattutto al teatro è riuscito a fare della propria passione un lavoro. Non sempre i progetti a cui ho partecipato sono stati appassionanti, così mi sono regalato un’occasione per

esprimere completamente me stesso, un esercizio di libertà. Alla festa l’invitato principale sarà il pubblico che mi ha permesso con la sua dedizione, il suo affetto e a volte anche con le sue critiche di sentirmi compiuto tutte le volte che sono salito sul palcoscenico, con l’ambizione di essere un po’ divertente e nella migliore delle ipotesi un po’ emozionante!, spiega Rocco Papaleo. Il Premio speciale è stato assegnato nel corso degli anni a personaggi importanti della cultura e dello spettacolo, come Mario Luzi, Nelo Risi, Luigi Magni, Pupi Avati, Cesare Segre, Sergio Zavoli, Domenico De Masi, Luciano Canfora, Edith Bruck, Vivian Lamarque.

Interventi a cura dello scrittore e autore radio – televisivo, Andrea Di Consoli.

L’evento è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il Comune di Frascati.

Info: [email protected]