A caccia dei quarti. Il Napoli stasera si presenta all'Olimpico per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio con il chiaro intento di passare il turno. Antonio Conte è desideroso di andare avanti ma al tempo stesso ha l'opportunità di testare quei calciatori che non giocano in campionato.

Il tecnico ha in mente un maxi turn over per accontentare tutti: il risultato finale non è scontato ma non può cambiare formazione. Tra i pali ci sarà, dunque, Caprile: l'ultima apparizione dell'ex Bari risale alla trasferta di Empoli, poi ha lasciato il posto a Meret. Davanti a lui ci sarà una linea difensiva inedita. Zerbin e Spinazzola saranno i due esterni bassi, i ruoli di marcatori centrali spetteranno a Rafa Marin e Juan Jesus.

Lo spagnolo e il brasiliano dovranno provare a chiudere il reparto evitando errori e distrazioni. A centrocampo si parte a due con Folorunsho e Gilmour. Più avanti un tridente alle spalle di Simeone. A fare da sottopunta sarà Raspadori, sulle corsie esterne offensive Ngonge e Neres. Naturalmente nella ripresa Conte potrà utilizzare cinque dei titolarissimi se le cose non dovessero mettersi per il verso giusto.