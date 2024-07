Anche in Belgio, in base ai tempi delle libere del venerdì, sembrano essere le McLaren le vetture da battere, con Norris e Piastri risultati i più veloci sul circuito di Spa-Francorchamps: l'inglese è stato ha superato di due decimi il compagno di squadra. Terzo tempo per Max Verstappen, che ha utilizzato una Red Bull senza il pacchetto di aggiornamenti che aveva portato in Ungheria. Il pilota olandese che gareggia con un nuovo motore, il quinto della stagione, partirà comunque dalle retrovie, dovendo scontare almeno 10 posizioni di penalità.

Le Ferrari di Leclerc e Sainz hanno ottenuto il quarto e il quinto tempo, alternando entrambi le strategie sul passo gara, montando prima l'uno e poi l'altro gomme soft e medie. Il monegasco è in ritardo di meno di 6 decimi dal miglior tempo, mentre è di oltre 8 decimi il ritardo dello spagnolo.

Non un granché le Mercedes su cui si sono ripresentati i problemi di saltellamento: sesto Russell e decimo Hamilton.

Ocon su Alpine, Magnussen su Haas e Perez su Red Bull completano l'elenco dei piloti con i dieci migliori tempi.

Difficile in base alle prestazioni piuttosto altalenanti sul passo gara di tutte le scuderie avere indicazioni su quelle che potranno essere le possibilità di vittoria nel gran premio, mentre per l'aggiudicazione della prima fila sono senz'altro le due McLaren ad essere le più favorite.

Nonostante il cielo nuvoloso, oggi su Spa non è piovuto. Speriamo sia così anche domani in occasione delle qualifiche, mentre per la gara le previsioni indicano bel tempo.

Sabato, le qualifiche inizieranno alle ore 16:00.