12 maggio. Jeff Mills at Bolgia - Bergamo, Closing Party

Il 12 maggio 2018 al Bolgia di Bergamo va in scena un closing party unico, il giusto coronamento per una stagione esaltante dal punto di vista musicale e non solo. In un continuo crescendo, sul palco del top club bergamasco si sono alternati leggende come Sven Vath e dj in ascesa come Amelie Lens, miti come Chris Liebing e italiani attivi nel mondo come Ilario Alicante... Sul palco del Bolgia infatti il 12 maggio arriva infatti Jeff Mills. Virtuoso del giradischi, del mixer e della drum machine, più che un semplice top dj, rappresenta come pochi altri la techno e tutta quanta l'elettronica da ballo. Nato a Detroit nel 1963, con pseudonimi come Wizard, collettivi come Underground Resistance e label come Axis, ha davvero segnato l'evoluzione musicale di interi decenni. Da sempre attento anche all'aspetto multimediale e visivo della sua arte, a fine aprile 2018 è protagonista di "Weapons" al Salon d' Art di Montecarlo, una mostra dedicata alla techno.

Prevendite Online: Bolgia.it/r120518/

Evento Facebook con tutti i dettagli (orari, prezzi, etc)

https://www.facebook.com/events/168786177162675/

Bolgia

info 3383624803 www.bolgia.it info@bolgia.it

www.facebook.com/bolgiaofficial

Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo)

A4 Milano Venezia uscita Dalmine (venti minuti circa da Milano)

In treno: Stazione Verdello - Dalmine (disponibile navetta per il Bolgia al costo di 2€ a/r per persona)