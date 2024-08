La mostra fotografica "Volti lucani" di Maria Pina Ciancio rappresenta un viaggio intenso nell'anima della Basilicata. Gli scatti in bianco e nero, ci mostrano una gamma di volti che vanno dagli anziani ai bambini, evidenziando la continuità e la varietà della vita nella comunità lucana. Gli anziani, con i loro volti segnati dal tempo e dalle esperienze, emanano saggezza e resilienza, mentre i più giovani riflettono innocenza e speranza.

Le immagini sono intrise di una forte componente emotiva, che traspare dai dettagli delle rughe, degli sguardi e dei sorrisi, offrendoci uno spaccato intimo e realistico della loro quotidianità. La mostra è programmata per martedì 6 agosto alle 18,30 a Castelsaraceno, in provincia di Potenza e si preannuncia come un tributo commovente e visivamente potente alla gente lucana.

L'obiettivo fotografico della Ciancio, assieme ai suoi versi, ci consentirà di scoprire infatti una regione ricca di storia e tradizioni, dove ogni sguardo racconta una ‘storia’ unica ed autentica.

Nel corso della serata verrà presentata anche la sua ultima raccolta poetica "D'argilla e neve" edita da Ladolfi (2023). Dialogherà con l'autrice la scrittrice e storica Teresa Armenti.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione Planula, presieduta da Ida Iannella con il patrocinio del Comune di Castelsaraceno.