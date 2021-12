Le nuove previsioni per la categoria Miglior Attore non protagonista, rispetto a quelle precedenti redatte nel mese di novembre, cambiano dopo il sorprendente exploit nell'Awards Season di Kodi Smit-McPhee per la sua apprezzata prova nel film Il potere del cane attestandosi al momento come il favorito.

Tra gli altri potenziali competitors di questa categoria si fanno notare: il caratterista irlandese Ciarán Hinds per Belfast e l’outsider Troy Kotsur per il remake CODA.