Anche la Boeing sta lavorando per diventare un azienda... "spaziale", tramite la navicella CST-100 Starliner, progettata per il trasporto degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Quello che il progetto deve affrontare è il secondo volo di prova, ancora senza persone a bordo. Il test precedente, effettuato nel 2019, aveva riscontrato problemi software che avevano quasi portato alla perdita della capsula, atterrata poi comunque in sicurezza nel deserto del New Mexico.

La Starliner, che andrà in orbita su un razzo Atlas-5 da Cape Canaveral in Florida, avrebbe dovuto partire questo martedì, alle 13:20 ora locale, ma subirà un altro ritardo dopo aver mancato la prima finestra di lancio prevista per lo scorso venerdì, a causa dell'incidente causato dal modulo russo appena installato che aveva iniziato a far ruotare la ISS ha costretto a un ritardo di quattro giorni.

Di seguito è indicato il motivo del nuovo rinvio. Tuttavia, United Launch Alliance, che gestisce il razzo Atlas, ha twittato che cercherà di programmare un nuovo tentativo di lancio per mercoledì.







Crediti immagine: Boeing Space