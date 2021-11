Il Milan sta volando in Serie A, con dieci vittorie nelle prime undici giornate di campionato, e condivide la vetta della classifica con il Napoli.

La squadra di Stefano Pioli, però, ha iniziato male il girone di Champions League con tre sconfitte nelle prime tre partite contro Liverpool, Atlético Madrid e Porto.

Ecco perché il Milan vorrebbe piazzare un colpo di calciomercato di caratura internazionale in vista della prossima stagione. Nel reparto avanzato, infatti, c'è bisogno di più classe e talento sotto rete... almeno in prospettiva, vista l'età della sua attuale coppia di centravanti.

Questo mercoledì, i rossoneri, ultimi nel girone a 0 punti, incontreranno a San Siro il Porto 3° a quota 4. Nell'andata i portoghesi si sono imposti con un gol di Luis Diaz, ma con molte polemiche per un fallo ai propri danni non fischiato in precedenza.