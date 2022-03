Una recente ricerca realizzata per conto di Kellogg da Nutrimi, il riferimento per i Professionisti della Nutrizione che organizza fin dal 2007 il “Forum annuale di Nutrizione Pratica”, ha evidenziato alcune realtà inaspettate nei comportamenti e nelle opinioni alimentari degli Italiani, in tema di “prima colazione”.

Innanzi tutto, si è rilevato che le preferenze della maggior parte degli Italiani sono per una colazione fatta in casa, ogni giorno e senza fretta (69%), nella quale i cereali integrali, fonte di fibre, hanno un peso preponderante (78%) seguiti da yogurt (67%) e frutta fresca (66%).

E’ proprio il mix di questi 3 alimenti a comporre la colazione nutriente e bilanciata per eccellenza, anche se meno della metà degli interpellati riesce a fare ogni giorno una colazione così equilibrata.

Siamo quindi sulla buona strada verso la consapevolezza dell’equilibrio nutrizionale, anche se sarebbe necessario un maggiore impegno per realizzarlo.

Un altro aspetto interessante di questa ricerca è il concetto ben chiaro, sia tra i consumatori che fra i professionisti, dell’importanza di un’alimentazione nutriente e bilanciata, abbinata al movimento fisico, e all’adeguato riposo, ai fini di uno stile di vita orientato al benessere.

Tuttavia è proprio la difficoltà pratica a dedicarsi ad un’adeguata e regolare attività fisica il punto debole dichiarato da oltre il 60% degli interpellati, che dicono di volersi maggiormente impegnare in tal senso.

Anche per quanto riguarda l’assunzione di fibre, mentre come abbiamo visto la maggioranza dei consumatori e dei professionisti è consapevole della sua importanza, è ancora piuttosto modesta l’abitudine ad una corretta assunzione giornaliera, come testimoniamo i dati di assunzione rilevati dall’indagine.

Perciò sarà opportuna una maggiore stimolazione alla corretta applicazione degli schemi alimentari per un’alimentazione veramente olistica, cioè che miri ad ottenere un benessere e un equilibrio psico-fisico, scegliendo con coscienza gli alimenti che aiutano il corpo a produrre l’energia utile all’esistenza, senza squilibrare l’organismo e senza intossicarlo.

Kellogg Italia ha fatto tesoro di questa ricerca e si è impegnata per favorire l’abitudine ad una nutrizione olistica con la sua recente della campagna “Coltiviamo la bontà”, tesa a favorire un'alimentazione bilanciata e sostenibile e uno stile di vita fisicamente attivo, sostenendo modalità di produzione e consumo sempre più rispettose del benessere del pianeta, e riconfermando l’impegno dell’Azienda ad essere sempre più vicina alle comunità e alle fasce più fragili della popolazione.

Gianluigi Pagano