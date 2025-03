Da oggi, venerdì 28 marzo, è disponibile, in digitale, “BUON COMPLEANNO ELVIS NAKED + TALES” (https://lnk.to/Ligabue_nakedplustales), di LUCIANO LIGABUE, la versione riarrangiata, in chiave acustica e intima, dell’album del 1995, accompagnata da un racconto audio, traccia per traccia. L’album è stato anticipato dai brani “Certe Notti”, “Un figlio di nome Elvis” e “Viva!”.

Il 18 aprile usciranno le prime versioni fisiche di “BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025”, un’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995, su etichetta Warner Music Italia: Naked + Tales, New Mix (nuovi mix e nuovi edit a cura di Tommaso Colliva), Demos & Rarities (inediti, demo e versioni alternative) e Nei teatri ’24 (8 tracce di “Buon Compleanno Elvis” eseguite durante l’ultimo tour nei teatri di Luciano “Ligabue in teatro – Dedicato a noi”). Immancabile la versione Remastered 2025 dell’album originale.

In cd: “Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Standard Edition 3CD)” (Disc 1: New mix | Disc 2: Demos & Rarities | DISC 3: Naked) e “Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Deluxe Box 6 CD)” (DISC 1 + DISC 2 Remastered 2025 + New mix | DISC 3 + DISC 4: Naked + Tales| DISC 5: Demos & Rarities | DISC 6: Nei teatri ‘24).

In vinile: “Buon Compleanno Elvis (New Mix)” (doppio LP GOLD), “Buon Compleanno Elvis (New Mix)” (doppio LP RED Limited & Signed Edition – SOLD OUT) e “Buon Compleanno Elvis (Naked)” (doppio LP).



Dal 25 aprile, sarà disponibile “Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (Super Deluxe Box)”, contenente i 6 dischi già presenti nel Deluxe Box, a cui si aggiunge un settimo disco, Live ‘95 (8 brani live tratti del tour del 1995), il doppio LP Gold “Buon Compleanno Elvis (New Mix)”, il 7” di “Certe notti”, il Booklet con foto inedite, il poster, il pass laminato, i biglietti e il tour book originale 1995, 3 plettri, 2 patch e gli occhiali “Elvis”. Infine, un ottavo disco esclusivo che verrà annunciato nei prossimi mesi e spedito nel mese di settembre.

Prossimamente, uscirà “Buon Compleanno Elvis (Demos & Rarities)” (doppio LP).

Tutti i formati sono disponibili in pre-order: https://bio.to/Ligabue_bce.

Oggi, presso il Palazzo Storico della Regione Veneto, è stato conferito a Luciano Ligabue il Leone d’Oro per Meriti Artistici, nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia.

Questa la motivazione del premio: “Con immenso onore, il Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d’Oro conferisce il prestigioso riconoscimento, per meriti artistici, a Luciano Ligabue, icona indiscussa della musica italiana, capace di emozionare intere generazioni con il suo inconfondibile talento. Cantautore, scrittore e regista, Ligabue ha saputo raccontare l’anima più autentica dell’Italia, attraverso le sue canzoni, trasformando la quotidianità in poesia e dando voce ai sentimenti di milioni di persone. Con una carriera straordinaria che abbraccia oltre tre decenni, ha segnato la storia della musica con brani diventati simboli di libertà, passione e introspezione. Il suo stile inconfondibile, unito alla capacità di reinventarsi, senza mai tradire la propria essenza, lo ha reso un punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo. La sua arte, fatta di parole intense e melodie immortali, ha contribuito a elevare la cultura musicale italiana nel mondo, rendendolo un autentico maestro della scena musicale e culturale. Per il suo inestimabile contributo alla musica, alla cultura e all’arte italiana, conferiamo a Luciano Ligabue il Leone d’Oro per Meriti Artistici, tributo a una carriera luminosa e a un talento che continua a ispirare e unire il pubblico con la forza universale della musica”.

Cresce l’attesa per “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, i due grandi eventi live prodotti e organizzati da Friends&Partners e ZooAperto. Il 21 giugno Luciano Ligabue tornerà sul palco della RCF ARENAm di REGGIO EMILIA, a 20 anni dal primo concerto a Campovolo, per celebrare, insieme ai fan, i 30 anni di “Certe notti” che, nel 1995, ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. “LA NOTTE DI CERTE NOTTI” continuerà anche alla REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone il 6 settembre quando, per la prima volta, uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al Sud della carriera del Liga.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti, per l’evento del 21 giugno, alla RCF Arena di Reggio Emilia, sarà consentito eseguire la procedura di cambio nominativo fino al 30 aprile. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo. Inoltre, sarà consentito eseguire la procedura di rivendita su fanSALE.it, fino al 17 aprile.

Radio Freccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali de “La notte di Certe Notti”.