Quest'estate sarà più semplice navigare in barca in Croazia, in particolare per i proprietari di natanti non immatricolati, che temevano di non poter più attraversare le acque del paese balcanico.

Le autorità croate, infatti, hanno appena annunciato che accetteranno l'Attestazione per Natanti da Diporto Italiani come documento valido per l'ingresso dei natanti. Nei prossimi giorni, probabilmente, sarà emessa una comunicazione ufficiale al riguardo.

Nel frattempo, è consigliabile richiedere l'Attestazione il prima possibile, tenendo presente che per le barche più datate potrebbero esserci dei problemi a rintracciare tutta la documentazione necessaria.