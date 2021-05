Da decenni, un gruppo di cittadini di Busto Arsizio lotta contro un impianto di incenerimento rifiuti (recentemente declassato da termovalorizzatore a inceneritore!) da sempre con gestione poco trasparente e i cui dirigenti sono stati coinvolti nell'inchiesta "Mensa dei poveri". Domani scenderanno in piazza con una manifestazione organizzata, nel rispetto delle regole anti-covid. Chiedono a tutti un aiuto per far sentire la loro voce!

La politica continua a spostare da decenni lo spegnimento promesso dell'impianto, che non è mai stato paragonabile sia in termini di gestione che performance ambientali a quello di Brescia, Vienna e Copenhagen. Attualmente vorrebbero che venisse rilanciato e posto al centro di un "sistema di economia circolare". Ma un impianto che è sempre stato malridotto e con gestione poco trasparente, con bilanci in rosso, e per lo più declassato a INCENERITORE (oggi nel 2021!), più essere al centro di un sistema di economia circolare?

Questi cittadini chiedono aiuto a tutti gli italiani e alle associazioni ambientaliste, per garantire, non solo ai cittadini di Busto Arsizio, ma a tutti noi, un ambiente migliore: l'ambiente è patrimonio inestimabile di tutti e tutti siamo chiamati a esserne responsabile.

https://www.facebook.com/comitatospontaneonoaccam