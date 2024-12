Il 2 dicembre 2024, l’Istituto Comprensivo S. G. Bosco di Campobello di Licata ha ospitato una significativa iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e all’educazione alla sostenibilità. Coordinata dalla professoressa Liliana Paci, responsabile delle attività su Salute, Ambiente e Alimentazione, l’attività ha coinvolto un gruppo di alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado nella messa a dimora di alcune piante di ulivo negli spazi dell’area esterna alla scuola.

Alla manifestazione ha partecipato il vice preside Andrea Alessi, che ha sottolineato l’importanza di un impegno attivo per la salvaguardia dell’ambiente. Durante il suo intervento, ha incoraggiato i ragazzi a non limitarsi al rispetto passivo della natura, ma a diventare protagonisti di azioni concrete per la tutela del pianeta.

Gli alunni, con il prezioso supporto del collaboratore scolastico Bernardo Napoli, si sono dedicati con entusiasmo alle attività manuali. Dopo aver scavato le buche, hanno sistemato le piante e provveduto alla prima irrigazione, dando inizio a un progetto che li vedrà coinvolti per tutto l’anno scolastico. I giovani partecipanti si impegneranno infatti come custodi degli ulivi, occupandosi periodicamente dell’irrigazione e monitorando la loro crescita.

Questa attività si inserisce all’interno di un percorso più ampio di educazione ambientale promosso dall’istituto, volto a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della cura del territorio e del patrimonio naturale. Il gesto simbolico della piantumazione degli ulivi, emblema di pace e prosperità, rappresenta un contributo concreto verso un futuro più sostenibile, rafforzando il legame tra scuola e ambiente.

L’iniziativa si pone come esempio virtuoso di come le scuole possano educare i giovani a essere cittadini consapevoli e responsabili, capaci di incidere positivamente sulla comunità e sull’ecosistema.

