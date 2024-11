Il freddo si prepara a conquistare l'Italia con una spallata meteo che si farà sentire in maniera violenta la prossima settimana. Dopo il weekend, il maltempo si presenterà con una modesta perturbazione, antipasto al nuovo afflusso di aria molto fredda dalla Russia.

Già questi giorni si presentano anomali se si considera la stagione autunnale, con le temperature che più volte sono scese sotto della media soprattutto rispetto al trend degli ultimi anni.

Non ci saranno grosse variazioni all'inizio della prossima settimana, come rileva ilmeteo.it: infatti, dopo una breve tregua, una nuova perturbazione farà il suo ingresso da martedì 26 Novembre sul nostro Paese provocando un blando peggioramento del tempo, dapprima al Nord, poi in estensione anche al Centro-Sud.

Occhio al termometro dal 28-30 novembre: da lì in avanti, fino all'inizio di dicembre, prevista una nuova svolta fredda quando correnti di origine polare in discesa dalla Russia potrebbero investire l'Europa orientale e l'Italia, provocando un crollo verticale delle temperature, con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento.

Le condizioni prettamente invernali domineranno in Italia nell'avvio di dicembre quando non sono da escludere delle precipitazioni nevose fino a bassissima quota.