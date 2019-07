MotoGP, a Marquez la pole del Sachsenring per il GP di Germania 2019

Ancora una volta, Marc Marquez (Honda) partirà dalla pole nel prossimo gran premio di MotoGP, che si correrà domenica in Germania sul circuito del Sachsenring. Suo il miglior tempo della Q2 con 1'20.195.

E ancora una volta, da registrare l'ottima prestazione di Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), secondo in griglia a 2 decimi di distacco. Praticamente con lo stesso tempo, lo affiancherà dal via la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales.

Ed a confermare che l'esito della corsa di domani sarà incerto, almeno fino a metà gara (poi molto dipenderà dalle gomme e dalla temperatura dell'asfalto), la seconda fila costituita da Rins (Suzuki), Jack Miller (Pramac Racing), e Cal Crutchlow (Honda LCR), racchiusi in tre decimi e distanti 6 decimi da Marquez.

In terza fila si conferma l'ottima stagione di Yamaha Petronas e Suzuki, con Franco Morbidelli settimo e Joan Mir nono, divisi dalla KTM di Pol Espargaro.

Quasi disastrose le qualifiche della Ducati ufficiale con Petrucci, protagonista di una spettacolare caduta a 200 all'ora - per fortuna senza conseguenze - che partirà dalla 12 posizione, seguito da Andrea Dovizioso che non è riuscito neppure a qualificarsi per la Q2.

E per la Q2, con il miglior tempo, si era qualificato Valentino Rossi, che però dopo ha girato più lentamente rispetto a quanto aveva fatto qualche minuto prima, classificandosi così solo dodicesimo!

Domani, domenica 6 luglio, la gara prenderà inizio alle 14:00.