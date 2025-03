Nel suo libro "I sentimenti di Dory", Doriana Pio esplora la sua esperienza di vita attraverso la poesia, affrontando temi dolorosi come il bullismo e la sofferenza. In questa intervista, Doriana ci racconta come la scrittura poetica sia stata per lei una via di espressione e liberazione.



La poesia è il cuore del tuo libro. Come ti ha aiutato a dare voce alle tue esperienze dolorose?

La poesia per me è stata sempre un’ancora di sfogo, come un sfogo di libertà che ho scoperto da quando ero piccola, infatti durante le giornate in cui non mi sentivo all’altezza, mi rifugiavo scrivendo qualcosa che mi aveva fatto star male quel giorno.



Ogni poesia sembra essere un viaggio emotivo profondo. C'è una poesia in particolare che rappresenta al meglio la tua evoluzione personale?

La poesia “Fuoco” per me ha un forte significato Autentico, perché mi sono spogliata a nudo dei miei piu’ forti sentimenti. Dei sentimenti di cui prima di fare il libro, non l’ho mai detto a nessuno, solo a i miei genitori.



Il bullismo ha avuto un impatto forte su di te. Come descrivi questa esperienza attraverso le tue parole?

Il bullismo è stata una pugnalata alle spalle, da parte di quelle persone di cui mi

potevo Fidare. Questa esperienza la descrivo come una forza interiore da cui sono uscita senza rimpianto.



Come pensi che la lettura delle tue poesie possa essere di aiuto per chi sta attraversando esperienze simili?

Penso che il mio libro parli molto, non solo sulla tematica del Bullismo, ma anche

sulla tematica di accettarsi per come si è. Perché voglio ricordare che le parole sono molto piu’ forti dei gesti, e quindi se noi sappiamo utilizzare bene le parole, possiamo salvare la vita di molte persone.



Nel libro, le tue emozioni sono forti e autentiche. Cosa speri che i lettori traggano dalla tua poesia?

Io spero molto che i lettori traggano il Vero senso di Esseri Umani, sembrerebbe una parola Banale, ma ha un fortissimo signifcato, che va trattato con molta cura.