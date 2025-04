Il 16 aprile torna SAVE Bergamo: Consorzio PI Italia parteciperà alla mostra convegno dedicata all’innovazione nell’automazione industriale e di processo. Un appuntamento imperdibile per i professionisti dell'industria, una giornata di networking e confronto su temi chiave per il futuro dell'automazione e della digitalizzazione industriale. La manifestazione riunisce ogni anno esperti, aziende e operatori di settore per discutere delle tendenze più avanzate e delle soluzioni tecnologiche che stanno ridefinendo il panorama dell'industria 4.0.

Un appuntamento strategico anche per il Consorzio: l’evento, caratterizzato da un format consolidato, prevede un’area espositiva e una serie di convegni altamente qualificati durante i quali esperti e aziende condivideranno esperienze e visioni sul futuro dell’industria. In questo contesto, Consorzio PI Italia sarà presente al desk n.6 dove sarà possibile incontrare operatori del settore, e scoprire le novità tecnologiche che rafforzano il dialogo delle soluzioni digitali per l’industria.

Nel corso della giornata, nell’ambito dei convegni organizzati dalla manifestazione, Alberto Sibono, Vicepresidente di Consorzio, prenderà la parola all’interno del convegno “L'ambiente ATEX nell’industria: novità normative e soluzioni tecniche” con un intervento che si concentra su “Profinet on APL: l’Industrial Ethernet multivendor arriva nel processo e nelle zone specializzate”.

La presenza a SAVE Bergamo sarà inoltre un’occasione per promuovere i prossimi eventi del Consorzio, che avranno un focus sulle più recenti tecnologie acquisite e il loro impatto sul settore manifatturiero. Primo appuntamento è con “OT Cybersecurity: mettiamola in pratica!”: il prossimo 10 giugno a Bologna, presso l’AC Hotel Bologna, si svolgerà il primo evento legato alla sicurezza delle reti industriali. Le sfide della cybersecurity in ambito industriale, le soluzioni più avanzate per la protezione di reti industriali e case study e strategie per ridurre i rischi saranno i temi dell’evento. Consorzio si prepara anche alla terza edizione dell’IO-Link Day, in programma a Padova il prossimo 1° ottobre: un’occasione per condividere gli ultimi avanzamenti della tecnologia IO-Link ed entrare in contatto diretto con le aziende protagoniste del settore.

Cristian Sartori, Presidente di Consorzio PI Italia, ha dichiarato: “SAVE Bergamo rappresenta un momento di confronto fondamentale per il nostro settore. La nostra partecipazione testimonia l’impegno costante di Consorzio PI Italia nel promuovere innovazione e standard tecnologici all’avanguardia, offrendo alle aziende strumenti concreti per affrontare le sfide dell’industria moderna”.