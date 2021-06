Nel pomeriggio di domenica si sono disputate le ultime due partite del Gruppo A di Euro 2020. L'Italia ha sconfitto di misura, per 1-0, anche il Galles e si è classificata al primo posto del girone a punteggio pieno, riuscendo anche a portare a 30 il numero di risultati utili consecutivi fatto registrare dagli azzurri nell'era Mancini, 11.esima gara di fila senza subire reti, nonostante gli otto cambi rispetto alle due precedenti partite.

Quella che si è disputata oggi all'Olimpico è stata una gara senza storia, a senso unico, che si è sbloccata sul finire del primo tempo, al 39', grazie ad una deviazione di Pessina che ha infilato il portiere gallese con un diagonale al volo su una punizione di Verratti.

Il secondo tempo inizia con il palo colpito su punizione da Federico Bernardeschi e poco dopo il Galles resta in dieci per un assurdo rosso diretto assegnato a Ethan Ampadu per un intervento sul piede dello stesso Berardeschi. L'Italia, avanti di un gol e con un uomo in più sfiora più volte la rete del raddoppio, ma senza fortuna e rischia il pareggio quando Gareth Bale, lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area, spara alto la palla colpita di sinistro in mezza rovesciata.

Agli ottavi l'Italia giocherà a Wembley il 26 giugno alle 21 contro la seconda classificata del Gruppo C, una tra Ucraina e Austria, che si affronteranno lunedì pomeriggio alla National Arena di Bucarest.

L'altra partita del girone ha visto la Svizzera superare la Turchia per 3-1, grazie ad una doppietta di Xherdan Shaqiri e ad una rete di Haris Seferović. Nonostante abbia ottenuto gli stessi punti del Galles, quattro, a causa della differenza reti la Svizzera si è piazzata terza e dovrà attendere mercoledì, dopo che si saranno disputate tutte le partite della fase eliminatoria, per sapere se potrà rientrare tra le quattro migliori terze per passare al prossimo turno.





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1406683906208944128