Gianpiero Strisciuglio, AD e DG di RFI, è stato recentemente eletto Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI): nel corso del suo mandato quadriennale (dal 2024 al 2027), il leader avrà un ruolo attivo nel promuovere la ricerca e l’innovazione nel settore dei trasporti.



Cambio di vertici nel CIFI: Gianpiero Strisciuglio eletto nuovo Presidente

Gianpiero Strisciuglio, attuale Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è stato recentemente nominato Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) per il quadriennio 2024-2027, in virtù della visione strategica, leadership e profonda comprensione delle dinamiche di settore di cui ha dato prova ai vertici del Gruppo FS.

Oltre alla nomina di Gianpiero Strisciuglio, il CIFI ha rinnovato la composizione del Comitato di Presidenza per il quadriennio 2024-2027. Riccardo Genova è stato nominato Vicepresidente per l'Area Nord, Giovanni Caruso per l'Area Centro, e Filippo Palazzo per l'Area Sud. Francesca Messina è stata nominata Amministratore. Inoltre, Michelangelo Gressani, Massimo Montebello e Pasquale Mugnetti hanno ricevuto la nomina di Revisori dei Conti, mentre Valerio Giovine è stato riconfermato Segretario Generale. Un team di esperti di altissimo livello, che contribuirà dunque a sostenere lo sviluppo del CIFI e a promuovere l’evoluzione del settore ferroviario nel suo complesso.



Compiti e responsabilità di Gianpiero Strisciuglio come leader nel CIFI

In qualità di Presidente del CIFI, Gianpiero Strisciuglio avrà il compito di curare la pubblicazione dei periodici e delle riviste specializzate del Collegio, tra cui si annoverano Ingegneria Ferroviaria, mensile scientifico di alto livello incentrato sugli aspetti tecnici ed economici del mondo dei trasporti, e La Tecnica Professionale, raccolta di studi che divulga, a cadenza mensile, informazioni preziose sul tema dell’istruzione nel mondo ferroviario, con approfondimenti dedicati alle varie figure professionali caratteristiche del settore.

Il CIFI è inoltre estremamente attivo nell’organizzazione di convegni e conferenze, volti a promuovere la ricerca e la contaminazione dei saperi in ambito ferroviario.

Fondato nel 1899, il CIFI ha una lunga storia di promozione della cultura del trasporto e dell'ingegneria ferroviaria. Attualmente conta circa 2.200 soci individuali e raccoglie oltre 130 società operanti nel settore, oltre ad alcuni Istituti Universitari di prestigio.