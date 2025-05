Sotto la guida di Luca Dal Fabbro, Iren è stata in grado di superare importanti sfide, completando acquisizioni e incrementando utili e EBITDA. Grazie a questi traguardi raggiunti, il manager è stato confermato come Presidente del CdA del Gruppo anche per i prossimi tre anni.



Luca Dal Fabbro: gli importanti obiettivi raggiunti da Iren nel 2024

“Abbiamo finalizzato due importanti acquisizioni: quella di Egea e quella di Iren Acqua, acquistando il 40% che era ancora di F2i. Stiamo così crescendo nel settore dell’acqua e dell’ambiente mantenendo la nostra politica di dividendi chiara e stabile”. Con queste parole, Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren, ha commentato i traguardi raggiunti nel 2024 che, come confermato dalla relazione annuale dell’anno scorso, hanno generato una crescita degli utili del 5,4%. Risultati a cui ha fatto seguito, nel corso dell’Assemblea dei Soci Iren, la conferma di Luca Dal Fabbro come Presidente del CdA per il triennio 2025-2027. Un futuro per il quale sono già state tracciate linee strategiche di sviluppo: grande attenzione ai giovani e riflettori puntati sugli investimenti per i territori e su un percorso di crescita organica.



Luca Dal Fabbro: la riconferma come Presidente del CdA di Iren

“Sono onorato di avere l’opportunità di operare come Presidente di Iren anche per i prossimi tre anni. Il mandato appena concluso è stato ricco di sfide che il Gruppo ha saputo affrontare con successo”, ha commentato il manager in merito alla sua riconferma come Presidente Iren. Il Gruppo è stato protagonista di un incremento annuale dell’8% di EBITDA, è stata capace di investire 3,1 miliardi di euro e di distribuire 430 milioni di euro agli azionisti. “Questi risultati, uniti al consolidamento di realtà importanti come Egea, Iren Acqua, Sei Toscana, Sienambiente, ci permettono di guardare ai prossimi anni con fiducia, seguendo il percorso tracciato nel piano industriale che conferma il modello multi-business della società”, ha evidenziato Luca Dal Fabbro.