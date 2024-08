Dalla stagione 2024/2025 il "Pozzo-La Marmora" di Biella, oltre a tutte le gare interne della Juventus Women, ospiterà anche tutti i match casalinghi della Juventus Next Gen.

Ora è ufficiale: la formazione allenata da Paolo Montero avrà una nuova casa e la gara d'esordio nel nuovo impianto coinciderà con la prima giornata di campionato, in programma venerdì 23 agosto.

Un cambiamento importante per i nostri giovani bianconeri che, dall'anno della nascita della Seconda Squadra – nell'estate del 2018 – avevano sempre disputato le gare interne al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria.

Ora, dunque, una nuova casa li attende! Appuntamento fissato, come detto, per venerdì 23 agosto alle ore 20:45 per il primo incontro del Girone C di Serie C. Contro l'Audace Cerignola sarà la prima volta. Un nuovo inizio.

Inoltre, proprio oggi – venerdì 16 agosto –, partiranno le vendite in vista della gara contro la formazione pugliese, con tante novità tutte da scoprire.





JUVENTUS NEXT GEN-AUDACE CERIGNOLA, BIGLIETTI DISPONIBILI!

A partire dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 16 agosto, partiranno le vendite dei biglietti della prima partita casalinga della Juventus Next Gen al "Pozzo-La Marmora". La grande novità di quest’anno, oltre allo stadio stesso, riguarderà le nuove tariffe speciali dedicate ai tifosi bianconeri. Tariffe che resteranno valide per tutta la stagione sportiva.





TARIFFE SPECIALI ABBONATI, MEMBER, POSSESSORI DI JUVENTUS CARD

Infatti, tutti gli abbonati 2024/25 all’Allianz Stadium, gli Juventus Member e i possessori di Juventus Card potranno acquistare fino a 4 biglietti al prezzo di 1€ ciascuno.





UNDER 14

Lo stesso prezzo, inoltre, sarà riservato a una promozione per tutti gli Under 14.





BIGLIETTO INTERO

Il biglietto intero, invece, costerà 10€.





DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

È possibile acquistare i tagliandi online sull’Official Ticket Shop Juventus e in loco presso il botteghino del "Pozzo-La Marmora" da un’ora prima della gara, esclusivamente tramite carta di credito o bancomat.