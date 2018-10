Inizia il 31 ottobre l'asta online di Christie's con 22 pezzi appartenuti a Stephen Hawking

Si terrà online dal 31 ottobre all'8 novembre l'asta organizzata da Christie's dal titolo "On the Shoulders of Giants" che metterà in vendita per chiunque sia interessato documenti di Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein e 22 lotti provenienti dalla residenza di Stephen Hawking, l'astrofisico inglese, noto tra l'altro per le sue ricerche sui buchi neri, morto nel marzo di quest'anno.

Tra i pezzi di Hawking all'asta, documenti, medaglie e persino la sua sedia a rotelle motorizzata, valutata come base tra gli 11mila e i 17mila euro. Il pezzo più pregiato è costituito però dalla sua tesi di dottorato, dal titolo "Properties of expanding universes" a cui è stata aggiunta a mano la nota "This dissertation is my original work", con la firma autografa dello scienziato, valutata tra i 113mila e i 170mila euro.

Non mancano neppure le curiosità, come la sceneggiatura della sua "partecipazione" al cartone animato "I Simpson", valutata tra i 2mila e i 3mila euro.

Chi fosse interessato ha una settimana di tempo per provare ad aggiudicarsi un pezzo appartenuto a Stephen Hawking, considerando che ve ne sono alcuni che partono solo da un centinaio di euro!