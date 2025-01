La pre-sale di M.E.G.A. (Make Europe Great Again) è ufficialmente alle porte! Dal 25 gennaio alle 16:00 UTC fino al 31 gennaio, sarà possibile partecipare al fair launch di questo nuovo ed entusiasmante meme token sulla piattaforma PinkSale. Con il suo design accattivante e il messaggio potente, M.E.G.A. si propone di conquistare il cuore della comunità crypto su Polygon Chain.

Un Simbolo di Cambiamento

M.E.G.A. non è solo un meme token. È un progetto che punta a sensibilizzare su temi cruciali, come le difficoltà sistemiche e sociali che affliggono l’Europa. Con il simpatico cagnolino che indossa un berretto blu con la scritta M.E.G.A., il token vuole lanciare un messaggio chiaro: l’Europa ha bisogno di un risveglio e di un cambiamento positivo.

Ispirato da un recente post di Elon Musk, il progetto mira a promuovere una riflessione su problematiche come:

• L’immigrazione clandestina incontrollata, figlia di politiche poco incisive.

• Le crisi economiche e sociali, che necessitano di soluzioni innovative e collettive.

• La spinta verso una rinascita, per rendere l’Europa più forte e coesa.

Tokenomics: Una Distribuzione Equa e Trasparente

M.E.G.A. è un progetto pensato per la community, con una tokenomics semplice e trasparente:

• 85% della supply riservata al fair launch, garantendo accesso equo a tutti i partecipanti.

• 15% della supply dedicato a staking e marketing, incentivando il coinvolgimento e promuovendo il progetto.

• Zero token per il team, a testimonianza della trasparenza e dell’impegno verso la comunità.

Un dettaglio unico: la supply totale del token rende omaggio a Elon Musk, richiamando simbolicamente la sua data di nascita: 197106280000.

Fair Launch: Come Partecipare

La modalità fair launch su PinkSale offre una straordinaria opportunità per entrare nel progetto fin dai primi momenti, con una distribuzione che assicura pari opportunità a tutti gli investitori. Non ci saranno acquisti privilegiati o riserve nascoste: M.E.G.A. è per tutti.

Tempistiche:

• Inizio: 25 gennaio 2025, alle 12:25 UTC.

• Fine: 31 gennaio 2025, alle 15:00 UTC.

Roadmap: Il Futuro di M.E.G.A.

Il progetto è supportato da una roadmap chiara e ambiziosa:

• Fase 1: Ideazione, sviluppo dello smart contract, apertura dei canali social e campagne di marketing per il pre-lancio.

• Fase 2: Lancio ufficiale del token, listing sui primi exchange centralizzati (CEX) e spinta per l’engagement della community.

• Fase 3: Espansione globale con nuove partnership strategiche e l’obiettivo di posizionarsi come uno dei principali meme token sul mercato.

Perché Scegliere M.E.G.A.?

• Blockchain Avanzata: Polygon Chain garantisce transazioni rapide e a basso costo.

• Comunità al Centro: Con una distribuzione equa e zero token riservati al team, M.E.G.A. è costruito per essere guidato dalla community.

• Messaggio Potente: Un progetto con un significato, che mira a unire le persone per un cambiamento positivo.

• Potenziale Virale: Il design accattivante e la narrativa coinvolgente rendono M.E.G.A. un candidato ideale per diventare un fenomeno virale.

Unisciti a M.E.G.A. Ora!

Non perdere l’opportunità di partecipare alla pre-sale e diventare parte di un progetto che vuole “Rendere l’Europa Grande di Nuovo”.

Visita PinkSale.finance dal 25 al 31 gennaio, unisciti alla community di M.E.G.A. e contribuisci a costruire un futuro migliore.

M.E.G.A. – Make Europe Great Again. Il Meme Token della Rinascita.