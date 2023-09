Nel 2012 un’opera di Antonio Del Donno era già entrata a far parte delle collezioni della “Benemerita”, in particolare del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento. Si trattava di una tela riproducente alcuni reparti speciali dell’Arma, in particolare alcuni Corazzieri a cavallo e un elicottero, impegnati in servizio d’Istituto. Ora, l’Arma dei Carabinieri si arricchisce della presenza di due ulteriori opere del maestro, acquisite dal Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Si tratta di due opere su tela del 2009, di cm. 70x90, entrambe titolate “Omaggio all’Arma”, raffiguranti operatori dell’Arma in servizio con mezzi navali.

Il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, situato a Roma in Piazza del Risorgimento, contiene, nelle sue 26 sale espositive, numerose opere di artisti dell’Ottocento e del Novecento, che ripercorrono la vita dell’Arma a partire dalla sua nascita, risalente al 13 luglio 1814.

Il maestro beneventano nutriva forte stima e ammirazione nei riguardi dell’Arma dei Carabinieri e aveva voluto rappresentare in alcune sue opere il lavoro incessante svolto al servizio della cittadinanza da parte dei suoi validi operatori.

Un nuovo museo si aggiunge quindi al vasto elenco di quelli, nazionali e internazionali, comprendenti opere di Antonio Del Donno. Il maestro sannita sta vivendo una vera e propria riscoperta in questi ultimi tempi, sia da parte della critica che del pubblico, con esposizioni, mostre e presenze sui maggiori canali del digitale terrestre specializzati nelle vendite di opere d’arte di pregio.

E l’acquisizione di nuove opere da parte di importanti collezioni pubbliche manifesta sempre più l’alto valore della sua figura artistica, oggetto ultimamente anche di una tesi discussa in una delle maggiori università pubbliche italiane.