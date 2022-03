L'ultimo aggiornamento fornito dal ministero della Difesa ucraino sulle perdite delle forze militari di Mosca indica oltre 14.200 soldati russi uccisi dal 24 febbraio, distrutti 1.448 veicoli corazzati per il trasporto di personale, 879 veicoli, 450 carri armati, 205 sistemi di artiglieria, 60 autocisterne, 72 sistemi di lancio multiplo di razzi, 112 elicotteri, 93 aerei, 43 batterie per l'antiaerea , 12 droni e 3 imbarcazioni.

Inoltre l'Ucraina ha nuovamente chiesto alla Croce Rossa di intervenire sulla Russia per convincerla a riprendersi i cadaveri dei suoi soldati caduti.

La vice premier Iryna Vereshchuk ha rinnovato la richiesta ieri, precisando che la Russia finora non aveva contattato il governo ucraino per estradare i corpi dei suoi soldati.

La Russia, non riuscendo ad avanzare sul terreno, continua a bombardare le città ucraine per fiaccare la resistenza. Nelle scorse ore. oltre a Kiev. sono state segnalate numerose esplosioni anche a Leopoli, dove una struttura del locale aeroporto è stata colpita.

11-year-old boy in in Boryspil escaped home,came to Territorial Defence 'to join'.Not to discourage him they 'enlisted him', gave the 'order' to draw a picture, sent him back to the mom asking not to be very strict with him. He doesn't look happy though)https://t.co/luj8Lb5YkC pic.twitter.com/3nlcHVjEzH