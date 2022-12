Marte è il quarto pianeta del nostro sistema solare, conosciuto anche come il "pianeta rosso", assieme a Mercurio e Venere formano la triade dei pianeti personali, giacché mettono in risalto le nostre caratteristiche individuali. Marte prende il nome dal dio della guerra. È associato alla sessualità maschile ed è simbolo di forza, coraggio e azione.

Dal punto di vista astrologico, il transito di Marte nel nostro astrogramma indica il modo in cui esprimiamo la nostra volontà, lo spirito di iniziativa, l'istinto, l'ambizione, il coraggio, il nostro essere risoluti e determinati. Inoltre, ci suggerisce come agire e la direzione da prendere, nonché il modo in cui possiamo realizzare i nostri desideri e gli obiettivi nella vita. Insomma, a seconda del segno in cui si trova nel nostro tema natale, Marte ci motiva e ci spinge a ottenere le cose che vogliamo,

Tanto per fare un esempio, dal momento che Marte governa l'Ariete e lo Scorpione, la sua presenza alla nascita nel primo segno zodiacale attribuisce al nativo un modo di esprimersi schietto, sincero, impulsivo, non controllato. Quando invece si muove in Scorpione, gli influssi marziani sono piuttosto cupi, critici e controllati. In questo caso, il comportamento non sarà più così diretto e impetuoso.

Insomma, se tu conosci il tuo segno solare e vuoi sapere come influisce Marte nel tuo tema natale, non ti resta che continuare a leggere...