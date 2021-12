Per il 2021 Roma Capitale aveva destinato 40 milioni di euro per i Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12), ma ne ha destinati solo quattro per il 2022 e il 2023.

Venti volte di meno: da dove prenderà Roma Capitale le risorse per i propri sussidiati, dal PNRR che serve a rilanciare e ricostruire?

E con quale metodo, se una città di 3 milioni di abitanti riesce ad accogliere solo 1.951 rifugiati e richiedenti asilo, pur finanziando addirittura 50 Centri, mentre la sola provincia di Como dal 19 settembre 2016 al 31 ottobre 2018, ha accolto 7.019 richiedenti asilo?