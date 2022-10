Con un gol di Vlahovic al 74', la Juventus di aggiudica il primo derby della stagione 2022/2023 contro il Torino, disputatosi nel pomeriggio all'Olimpico. Quello odierno è il 12° successo nelle ultime 14 sfide giocate dai bianconeri in trasferta, di cui 10 concluse senza subire gol. Con quest'ultima segnatura Vlahovic diventa il terzo calciatore serbo a segnare negli incontri tra bianconeri e granata dopo Ljajic e Lukic, mentre il Torino non riesce a terminare una gara contro la Juventus senza prendere gol da 23 partite.

Nel primo tempo il gioco è stato in mano ai granata che però non sono riusciti a rendersi pericolosi, mentre nell'ultima parte della frazione di gioco i bianconeri si sono resi pericolosi con tre conclusioni di fila, la prima di Vlahovic (la più difficile perché a distanza ravvicinata), che Milinkovic-Savic è riuscito a respingere.

Nella ripresa, invece, la Juve replica alle azioni del Toro e lo fa in maniera più incisiva. Ed è ancora il portiere granata che si esalta respingendo un tiro di Locatelli destinato all'incrocio.

Anche il Torino, poco dopo, ha comunque la sua palla gol, sprecata però da Vlasic con un tiro alto. Successivamente è Kean a non finalizzare un contropiede orchestrato da Kostic. Infine, arriva il gol di Vlahovic, più lesto di tutti a farsi trovare pronto sul secondo palo per deviare in rete una spizzata di Danilo sugli sviluppi di un angolo.

A quel punto la difesa della Juventus si limita a controllare il match, riuscendovi benissimo, senza correre rischi fino al fischio finale di Mariani.

Con i tre punti conquistati oggi, la Juventus si porta a 16 in classifica, mentre il Torino rimane fermo a 11.



Così Massimiliano Allegri a fine match ha commentato la prova della Juventus:

"Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere squadra e un gruppo importante. Sono contento, è la prima vittoria in trasferta quest'anno e non era semplice, hanno dimostrato personalità. Dispiace per il periodo passato, oggi abbiamo fatto il primo passo e la squadra ha risposto bene. Adesso dobbiamo continuare. Ci sono delle cose che a volte si incastrano al contrario, in quei momenti bisogna portare le cose dalla propria parte e oggi ci siamo riusciti. I ragazzi hanno fatto bene, significa che è solamente l'inizio di un percorso che si è interrotto quella settimana quando abbiamo perso il punto". "Trovare il migliore è difficile. Sono contento perché tutti hanno mostrato lo spirito giusto, così si possono ottenere i risultati. Tutti hanno fatto bene, sia con Bremer che con Bonucci. Dentro e vicino l'area abbiamo marcati bene. Vlahovic ha fatto una partita di livello tecnico importante rispetto alle ultime due. Lui ha 23 anni, deve crescere come tutti. Migliorano quelli anziani, figuriamoci un giovane".

Questo, invece, il commento del tecnico del Torino, Ivan Juric:

"Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, abbiamo dato tutto. È stata una partita tosta e tesa. Secondo me abbiamo concesso occasioni su nostri errori tecnici gravi, per il resto abbiamo controllato bene. Prima della palla-gol di Miranchuk abbiamo avuto delle occasioni. Abbiamo subito il gol su palla inattiva dove loro hanno grandi saltatori e noi no"."L'unico rammarico è che a volte abbiamo commesso errori anche inspiegabili. Lì abbiamo concesso occasioni e dato coraggio alla Juventus. Non è facile quando si mettono otto-nove giocatori dietro trovare le giocate. Nella ripresa abbiamo fatto tiri dalla distanza, dovevamo fare quello alla distanza, ma non è mai facile. Nel primo tempo abbiamo controllato la partita, ma abbiamo fatto errori banali. Nel secondo tempo abbiamo fatto errori che non ti aspetti. Per il resto la squadra è stata concentrata, ha perso su un piazzato che, viste le caratteristiche della mia squadra, può succedere".





