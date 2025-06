Tra i film d’animazione che si preannunciano come i potenziali protagonisti della prossima Stagione dei Premi spicca Animal Farm, che sarà presentato proprio oggi al prestigioso Annecy International Animation Film Festival, considerato uno dei festival più importanti legati al cinema d’animazione.

Si tratta della terza trasposizione della famosa opera di George Orwell, La Fattoria degli Animali che promette un nuovo approccio visivo e narrativo.

Il regista e noto attore Andy Serkis, maestro della performance capture, ha descritto il suo adattamento come un incontro tra Bronx (1993) e The Wolf of Wall Street (2013) attraverso gli occhi di un maiale.

Nel cast vocale troviamo: Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Woody Harrelson, Steve Buscemi, Glenn Close, Kieran Culkin.