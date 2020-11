Nuova Zelanda, Grant Robertson è stato chiamato dalla Premier Jacinda Ardern a ricoprire la carica di Vicepremier. La prima volta per un politico dichiaratamente gay.

Rieletta alla guida della Nuova Zelanda, la Premier Jacinda Arden (40 anni) ha deciso di lasciare il segno nella formazione del suo nuovo Governo e lo fa con diverse nomine. Grant Robertson è amico e vecchio alleato politico della Premier, chiamato a ricoprire la carica di Vicepremier e fin qui non ci sarebbe nulla di straordinario se non il fatto che è il primo uomo apertamente gay a ricoprire quella particolare carica politica.

Non solo. Robertson continuerà infatti a ricoprire anche il ruolo di Ministro delle Finanze (ruolo ricoperto nel precedente Governo). Il nuovo Vicepremier ha dichiarato che cercherà di essere un Ministro per tutti i cittadini neozelandesi e di essere un aiuto per i membri più giovani della comunità LGBT+.

“Ricevo ancora molte email e messaggi da giovani gay, lesbiche, bisessuali e transgender che si rapportano a noi perché rappresentiamo un modello, la possibilità di poter raggiungere cariche del genere. Quindi continuerò a fare il mio lavoro nel modo in cui l'ho fatto, e ne sono molto orgoglioso”.

Al dicastero degli Esteri poi è stata nominata la prima donna maori, Nanaia Mahuta (50 anni), una diretta discendente della defunta sovrana maori, Te Arikinui Te Atairangikaahu, e parente dell'attuale re maori, Kingi Tuheitia.