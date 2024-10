Un thriller storico con dolci note romance

Lo scrittore Giorgio Pulvirenti pubblica il suo nuovo romanzo “Mi Chiamo Harry Gray” in uscita il 18 ottobre 2024. La trama è articolata sulle vicende del protagonista, Harry Gray, che si arruola come cuoco volontario nei marines, a bordo della portaerei "USS Tryon". Quali motivi hanno spinto l’uomo ad arruolarsi? Sta scappando da qualcosa o qualcuno? È l’inverno del 1944, la guerra è giunta al suo punto cruciale con la battaglia di Tarawa; tra i feriti a bordo, Harry conosce il giovane Rupert, unico pilota superstite di un attacco aereo da parte dei giapponesi. La diffidenza di Harry si scontra con la curiosità del ragazzo che lo spingerà, inaspettatamente, a rivelargli importanti segreti celati da oltre vent'anni. L’incontro rappresenta un assaggio di umanità in mezzo all'inferno che, inesorabile, continua a consumarsi fuori dalla nave; la guerra soffoca la vita delle persone e dei soldati ed è necessario porre fine a questa catastrofe. La voce narrante di Harry trasporta i lettori nella pittoresca Louisiana degli anni '20, facendoli immergere in un passato lontano e misterioso, di cui è necessario conoscere ogni dettaglio.

Acquista il libro

https://www.amazon.it/stores/Giorgio-Pulvirenti/author/B08B8BSHD1?ref=ap_rdr&isDramIntegrated=true&shoppingPortalEnabled=true

Storia dell’autore

Giorgio Pulvirenti è nato a Catania l'8 gennaio 1991. Sin dalla giovanissima età, sviluppa interesse nei confronti della lettura e della scrittura, così come per il cinema. Tutto questo lo porta a intraprendere un importante sviluppo nell'arte della scrittura, che coincide con la sua fervida passione per la lingua italiana. Nel 2018, pubblica un romanzo di genere sci-fi intitolato "Proxima b". Mentre, nel 2019, è la volta de "Il Mattino Dopo", romanzo a tema storico dal quale è stato tratto anche un audio libro. Nel 2021, pubblica “Tra i versi delle nostre anime”, un romance-storico ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. A fine novembre del 2022, pubblica il suo quarto romanzo “La chiave di Ellie”, un romance storico ambientato nel Nord Dakota, con tema centrale “famiglia e relazioni”.

