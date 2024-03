Fiori dal 15 marzo Il nuovo singolo del cantautore calabrese . Il primo estratto dal nuovo album “Fai che accada”

“Il bene” è il nuovo singolo di Biagio Accardi, performer e autore musicale calabrese le cui sonorità sono ispirate al panorama della World Music.

Il singolo, prodotto da Talìa Produzioni, etichetta discografica indipendente, è il primo estratto dal disco “Fai che accada” in uscita il prossimo 29 marzo.



Il bene è un invito ad accettare e accogliere gli accadimenti, senza escludere il male, seppur non accettandolo passivamente. Per Accardi, che negli ultimi anni è impegnato nel comprendere il potere “terapeutico” della musica, non esiste una contrapposizione tra i due elementi, ma un’unica forma da contemplare poiché tra le due forze esiste una completezza, un equilibrio.

Nella sognante canzone “Il bene”, la voce di Biagio Accardi è accompagnata dalla finezza del violino e della viola di Massimiliano Gallo.

Il singolo precede l’uscita dell’album “Fai che accada”, composto da 9 brani, alcuni dei quali cantati in dialetto, in cui si rimarca fortemente il legame dell’autore con la storia e il suo territorio. Il disco arriva dopo i precedenti lavori “Rit​ü​ale - Shamanic Meditation” (2023), “Antiche Forze” (2021) e “Parole” (2019).

Biagio Accardi porterà presto i nuovi brani in concerto, con le prime date previste in Bretagna, dal 20 aprile al 5 maggio a cui seguirà il tour italiano in definizione.

Etichetta: Talìa Produzioni

www.biagioaccardi.com

https://www.facebook.com/biagioaccardiofficial?locale=it_IT

https://www.instagram.com/biagio.accardi

https://www.tiktok.com/@musica.shamana

https://www.youtube.com/@biagioaccardi9203

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2BuAFWXBWenJCB95JK6Xxf?si=K70rkXphRGChmPt6mVYdAA

https://bandcamp.com/biagioaccardi