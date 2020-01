Se un ipovedente avesse seguito in tv il quarto di finale di Coppa Italia che si è disputato mercoledì a San Siro, avrebbe finito per pensare, ascoltando la telecronaca, che curiosamente l'Inter stesse giocando la partita senza avere di fronte alcun avversario. Effettivamente i due pseudo-giornalisti Rai, durante i 90 minuti dell'incontro, non hanno fatto altro che arrampicarsi sugli specchi per incensare questo o quel giocatore nerazzurro e le sue innumerevoli e incredibili doti...

Un senatore fiorentino, Achille Totaro, non ha gradito e dato che è parlamentare ha pensato bene (facendo però un pessimo servizio a se stesso e al Paese) di annunciare un'interrogazione in Aula per chieder conto di come sia gestito il servizio pubblico, visto che la Rai, almeno in teoria, non dovrebbe essere di parte, perché pagata dal canone di tutti gli italiani.

E tutto questo per dire che, seppur mancando di quattro titolari, la Fiorentina ha comunque fatto una discreta partita, costruendo forse occasioni da gol (se ne sono comunque viste poche da parte di entrambe le squadre) più nitide di quelle avute dall'Inter.

Una squadra in salute, quindi, quella viola che domenica prossima alle 12:30 dovrà affrontare la Juventus a Torino in quello che è l'incontro più interessante della terza giornata di ritorno di Serie A?

Sicuramente sì, dopo essere stata rivitalizzata dalla cura Iachini. Il problema però è che nessuno dei tre centrali della difesa titolare domenica potrà essere schierato dal tecnico toscano, senza contare anche la quasi certa indisponibilità di Castrovilli (che non ha giocato neppure contro l'Inter)!

A scommettere 100 euro sulla vittoria della Fiorentina domenica, in queste condizioni c'è la possibilità di diventare milionari!

Oltretutto, nel proprio stadio, la Juventus va in gol da ben 33 gare casalinghe consecutive contro la viola: si tratta della striscia interna più lunga mai registrata da una squadra in Serie A.

Però, in 30 partite - relative a qualsiasi torneo - disputate dalla Juventus allenata da Sarri, soltanto in una circostanza i bianconeri non hanno trovato il gol: nel match d’andata di Serie A contro la Fiorentina. Ma stavolta sarà difficile che ciò possa ripetersi.