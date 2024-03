Quest'anno il frontrunner della categoria Miglior attore non protagonista è emerso dopo l'assegnazione dei primi key awards come il Golden Globe e il Critics Choice Award vinti da Robert Downey jr. per Oppenheimer.

Successivamente ha conquistato anche il BAFTA e il SAG Award diventando il grande favorito della stagione.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Actor in a supporting role.