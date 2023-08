Tutto pronto a Monte Romano per ospitare il concerto della Fanfara della Polizia di Stato. La compagine musicale, diretta dal Maestro Massimiliano Profili, si esibirà giovedì 10 agosto dalle ore 21,15 in piazza Dante. L’evento nasce dal desiderio della comunità di Monte Romano di ricordare Giovanni Viola, componente della Fanfara scomparso lo scorso anno.

“Concerto per un amico” è il titolo della serata, in omaggio a un grande artista che in oltre trent’anni di attività ha fatto la storia della Fanfara contribuendo a scriverne pagine memorabili. Il repertorio prevede brani classici come l’Aida di Giuseppe Verdi, Oregon del compositore Jacob de Haan, un canzoniere napoletano, un medley delle musiche di Nino Rota e la rivisitazione delle melodie indimenticabili di artisti quali Frank Sinistra, Domenico Modugno e Lucio Battisti. Concluderà l’esibizione la marcia d’ordinanza della Polizia di Stato e l’Inno di Mameli.

A dirigere il primo brano, Olympic Fanfare and Theme, sarà il Vice Maestro Leonardo Viola, fratello di Giovanni, in una serata che si preannuncia di grande musica e di forti emozioni. È sicuramente un onore per la cittadinanza Monteromanese ospitare la prestigiosa Fanfara della Polizia di Stato; gli oltre quaranta musicisti, magistralmente diretti, sapranno rendere il doveroso omaggio a Giovanni Viola, rimasto nel cuore di tutta la comunità.

Anche il Sindaco Maurizio Testa ha voluto esprimere il suo apprezzamento. “Ci sono tanti modi per ricordare una persona e noi insieme alla Fanfara della Polizia di Stato vogliamo ricordare Giovanni attraverso la musica che da sempre ha accompagnato la sua vita”, si legge in una nota recentemente pubblicata. L’ingresso naturalmente è libero, un evento da non perdere. (Danilo Ilari)