Europa League, Atalanta in finale contro il Leverkusen

Per la prima volta nella storia l’Atalanta giocherà una finale europea. Dopo l’1-1 dell’andata, a Bergamo gli uomini di Gasperini strapazzano 3-0 il Marsiglia con le reti di Lookman, Ruggeri e Toure. Il prossimo 22 maggio, a Dublino, Europa League in palio contro l’ancora imbattuto Bayer Leverkusen.

La Roma mette paura al Leverkusen, rimonta il doppio svantaggio, ma poi si arrende e manca la seconda finale consecutiva in Europa League. La doppietta su rigore di Paredes pareggia i conti dopo lo 0-2 dell’Olimpico, ma nel finale viene fuori la squadra di Xabi Alonso, che accorcia con l’autorete di Mancini e poi firma il 2-2 con Stanisic a tempo scaduto che mette al sicuro la qualificazione.





Due rigori, poi Mancini rovina tutto: Roma eliminata dall’imbattibile Bayer

La Roma ha pareggiato 2-2 contro il Bayer Leverkusen alla BayArena dopo aver trovato il doppio vantaggio e non è riuscita a staccare il pass per la finale di Dublino contro l'Atalanta.

La squadra di Daniele De Rossi grazie a due rigori trasformati da Paredes aveva riequilibrato il pesantissimo 2-0 incassato nel match d'andata, ma è stata condannata da un'autorete di Mancini a sei minuti dal 90esimo. E nel finale, a pochi secondi dalla fine, ha subito anche il gol di Stanisic.



Fiorentina, che festa per la finale di Conference: i tifosi all’aeroporto!

Grande festa questa notte all’aeroporto di Peretola per il ritorno in città della Fiorentina dopo il pareggio contro il Club Brugge che ha portato la squadra di Vincenzo Italiano in finale di Conference League. Secondo quanto riportato da FirenzeViola infatti erano oltre 300 i tifosi che si sono presentati allo scalo fiorentino per accogliere la squadra ed il suo allenatore di ritorno dal Belgio.

Una festa in attesa della finale di Atene ovviamente, con i tifosi che hanno intonato cori e tributato applausi ai giocatori e al tecnico Vincenzo Italiano per la seconda finale europea consecutiva.



Napoli, pressing su Pioli: pronto un contratto di due anni

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis punta su Pioli. Offerta pronta per l’attuale allenatore del Napoli. Proposta in linea a quella presentata a Spalletti nel 2021.

Ovvero biennale con opzione per una terza stagione a tre milioni l’anno più bonus. Cifra lontana dai 4,5 milioni che oggi Pioli percepisce al Milan. Il nodo principale dell’affare, come scrive La Gazzetta dello Sport, è la buonuscita che Pioli si aspetta dal Milan avendo ancora un altro anno di contratto. Prima di dire sì al Napoli, dunque, il tecnico emiliano dovrà trovare l’accordo coi rossoneri. Dunque serve ancora tempo.



Calzona si affida al ritorno di Kvara: ultimo treno per l'Europa

Comanda Kvara: ultimo assalto all’Eurozona da parte del Napoli che si appresta ad ospitare il Bologna. Sul Corriere dello Sport si scrive del georgiano e del suo ritorno dal 1' dopo l'assenza di Udine: "Kvara sì, Jack quasi. Il Napoli recupera i pezzi (fondamentali) in vista della partita in programma domani alle 18 al Maradona con il Bologna, terzultima della stagione, penultima in casa, ultima per l’Europa che conta.

Se ancora esistono chance per saltare in corsa sul treno che porta in EL, con tanto di rischio di sbattere il muso, passano di certo attraverso la sfida contro la Thiago Motta band, la squadra rock dell’anno, la grande rivelazione di una stagione che, a cominciare dal mega flop degli ex campioni d’Italia, ha svelato una serie di sorprese che neanche un giallo d’autore. Calzona, però, potrà quantomeno giocarsi tutti gli assi: dopo l’assenza di Udine, infatti, Kvaratskhelia tornerà nel tridente dal primo minuto. E Raspadori ci proverà fino alla fine. Con un certo sorriso di speranza dipinto sulle labbra".