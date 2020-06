Ritorna stasera l’area pedonale nel centro cittadino: dalle ore 20:30 alle 2:00, per tre giorni, si ripete l’esperimento lanciato la scorsa settimana dall’Amministrazione comunale per consentire di utilizzare più spazi all’aperto e rispettare così le norme sul distanziamento sociale.

Il tratto di strada interessata sarà sempre quello compreso tra la via Crispi (incrocio via Cassisi) e la chiesa di San Giacomo. Per il momento non ci saranno ampliamenti, nonostante diverse richieste rivolte al Sindaco Formica, destinatario assieme all’Assessore al Turismo Pierpaolo Ruello delle proteste di alcuni ristoratori operanti nella zona di Vaccarella. “Abbiamo rivisto alcune cose relative al sistema viario. – afferma il primo cittadino – Vedo questa città, che cerca di rinascere, seppur con grandi sacrifici, e questo motiva tutti a cercare di fare sempre meglio senza scontentare nessuno. Stiamo studiando soluzioni per consentire ai ristoratori di fare musica dal vivo nel pieno rispetto della mia ultima ordinanza e delle norme imposte dall’ultimo decreto ministeriale. Nel caso di Vaccarella le auto possono arrivare tranquillamente da tre strade lasciate aperte al transito. Per gli altri, che hanno i loro locali lontano dal centro cittadino, stiamo ulteriormente valutando le richieste di suolo pubblico, pur sempre nel rispetto del Codice della strada”.

Confermata anche l’area pedonale di piazza Tono, interdetta al traffico tutti i giorni della settimana. Passato questo secondo fine settimana di prova, si valuteranno le proposte giunte così come la possibilità di anticipare l’orario di chiusura del centro cittadino e anche il giorno di inizio dell’area pedonale.

Grazie al lavoro dell’Assessore Ginevra Schiavon ampia la pubblicizzazione anche delle zone di parcheggio con l’indicazione delle distanze dal centro cittadino e la relativa tempistica per giungervi a piedi, un modo per evitare di intasare le strade cittadine adiacenti a quelle chiuse al traffico; inoltre sempre l’Amministrazione, per conoscere il giudizio dei cittadini sulla chiusura del centro urbano alle auto, ha promosso un breve sondaggio sul proprio social ( https://forms.gle/ShCEiietA5S5n3mr5 ) per raccogliere le impressioni dei cittadini e valutare le loro proposte.