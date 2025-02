Milano, un crocevia pulsante di cultura e innovazione, si prepara ad accogliere la decima edizione di pactaSOUNDzone, una rassegna che rappresenta un punto di riferimento per la musica sperimentale. Dal 21 febbraio, il PACTA Salone si trasformerà in un laboratorio di idee, suoni e performance, dove la creatività giovanile e la sperimentazione artistica si fonderanno in un'unica potente esperienza. Questo evento non è solo un incontro di suoni; è una celebrazione della ricerca e dell'innovazione, un viaggio emotivo che sollecita le nostre percezioni e le nostre sensibilità.

Nato dalla collaborazione tra PACTA . dei Teatri, il progetto ZONE di Maurizio Pisati e il CSR-centro studi e ricerche, pactaSOUNDzone ha dimostrato nel corso degli anni di saper attrarre e stimolare giovani artisti e sperimentatori del suono. Come afferma Pisati, “pactaSOUNDzone è una realtà di sperimentazione e ricerca performativa”, caratterizzata da un approccio che va oltre la mera esecuzione musicale. Qui, ogni nota e ogni pausa sono occasioni per esplorare nuove strade artistiche, per creare connessioni emotive con il pubblico attraverso il suono e le sue perturbazioni atmosferiche.

L'edizione di quest'anno si apre in modo straordinario con un tributo a uno dei più influenti compositori contemporanei italiani: Sylvano Bussotti. Il suo lavoro, ricco di complessità e profondità espressiva, sarà al centro d’un Laboratorio in tre giorni, SYLB ON STAGE, dove artisti e studenti avranno l’opportunità di immergersi nella prassi esecutiva attorno al celebre brano “SYPARIO”. Maddalena Novati, Presidente di NoMus, condurrà queste sessioni arricchite dalla presenza di testimoni e ospiti di prestigio, rendendo l'intero progetto ancora più memorabile.

L'inaugurazione segnerà anche il debutto di ENTER: /LIMEN, una nuova installazione audiovisiva creata da cObOMi, che promette di sfidare le convenzioni e di offrire un'esperienza sensoriale unica. I visitatori verranno accolti da un ambiente immersivo, dove immagini e suoni si interconnetteranno, trascendendo i confini tradizionali dell'arte visiva e sonora. Questo approccio integrato riflette l’anima di pactaSOUNDzone: una continua ricerca di sinergie tra diverse discipline artistiche, che arricchisce e rinvigorisce il panorama culturale milanese.

Negli appuntamenti successivi, pactaSOUNDzone continuerà a esplorare territori sonori inesplorati. Il 24 marzo, l'ormai consueta pactasoundzoneTeatrorchestra presenterà "PRETESTO – lettere dal suono", un’innovativa performance che combina il linguaggio teatrale alla musica, creando un dialogo avvincente e coinvolgente tra i due mondi.

Il 14 aprile sarà il turno di "7.7.15.15.7.7 | CHRONOS & KAIROS - una poetica temporale", un incontro di riflessione e performance che indagherà le diverse concezioni del tempo attraverso l’arte. Il tempo, infatti, non è solo una dimensione fisica, ma un elemento che permea e definisce la nostra esistenza e le nostre esperienze.

La rassegna si chiuderà in bellezza il 28 aprile e il 12 maggio, con due eventi dedicati a giovani talenti emergenti. L’Ensemble ÀKTAPHA dalla Grecia porterà in scena "BRAXTON NIGHT", un tributo al grande compositore americano Anthony Braxton, mentre la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano proporrà "INTRAMODALITÀ", un progetto che esplora le intersezioni tra diversi stili musicali e forme di espressione.

Questi eventi offrono uno spazio cruciale per i giovani artisti, incoraggiandoli a osare, a sperimentare e a condividere il loro talento con un pubblico appassionato e curiososo. La rassegna pactaSOUNDzone non è solo una piattaforma per la musica sperimentale, ma un incubatore di idee, una comunità creativa che sostiene e valorizza le voci nuove e le prospettive alternative.

La decima edizione di pactaSOUNDzone si presenta quindi come un’esperienza imperdibile, un viaggio attraverso la musica più audace e innovativa che il panorama contemporaneo possa offrire. Ogni serata sarà un’occasione per lasciarsi coinvolgere e sorprendere, un momento di fuga dalla quotidianità per esplorare le profondità e le altezze del suono. Il PACTA Salone diventerà il palcoscenico di emozioni, riflessioni e scoperte sensoriali che accompagneranno il pubblico in un percorso unico.

Invitiamo ogni amante della musica, dell'arte e della cultura a unirsi a noi in questa celebrazione della creatività e della sperimentazione. pactaSOUNDzone non è solo un evento, è una filosofia, un modo di vivere l'arte come esperienza condivisa e coinvolgente. Non vediamo l'ora di accogliere tutti voi per festeggiare insieme questi dieci anni di storia, innovazione e passione!

*_©Angelo Antonio Messina

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org - tel. 0236503740 - mail [email protected] - [email protected] - [email protected]

Orari spettacoli: ore 20.45 - VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dell’inizio dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org e Circuito Vivaticket (online, telefonicamente e nelle prevendite fisiche) 25% di sconto per chi acquista online

Prezzi biglietti per la rassegna pactaSOUNDzone: intero €15 - ridotto €10

ABBONAMENTO pactaSOUNDzone classico €40, sostenitore €70