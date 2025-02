Il Consigliere comunale Lorenzo Italiano ha diramato un nuovo comunicato sulla situazione economico-finanziaria del Comune richiamando la recente approvazione del Bilancio 2025. Di seguito il documento nella sua interezza: “Con la pubblicazione della delibera Consiliare del Comune di Milazzo (ME) n.144 del 30.12.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art.151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10. D. Lgs. n.118/2011) l’Amministrazione Midili ha reso ufficiale in città; ma in particolar modo nel bilancio del Comune, l’elusione di €. 20.579.282,88 di disavanzo di amministrazione.

Questa enorme quantità di debito, formatosi di anno in anno e precisamente 2021-2022-2023, non è stato applicato nella spesa corrente dei Bilanci 2023-2024-2025-2026, perché l’Amministrazione con condotte contabili e reiterate violazioni della normativa dell’ordinamento finanziario degli EE.LL. ha violato l’art. 188 del Testo Unico degli Enti Locali. Addirittura, nel Bilancio 2025 approvato il 30.12.2024, nella tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione ai sensi dell’art.186, comma1-bis, del TUEL al 31.12.2024, allegata al Previsionale 2025, l’ente chiude l’esercizio 2024 con un presunto risultato di amministrazione di +€. 483.304,22. Il sottoscritto, durante la fase di discussione del bilancio in Commissione a fine anno, e successivamente in aula consiliare, aveva più volte chiesto l’integrazione di diversi allegati mancanti e non notificati nella p.e.c. istituzionale.

Solo oggi prende atto della tabella dimostrativa, che non è stata allegata al Previsionale 2025 (inviato per p.e.c.) e rende pubblica in città, la condotta scorretta contabilmente e finanziariamente dell’Amministrazione Midili: infatti, dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2035, per i prossimi 10 anni continuerà ancora ad essere applicata nel bilancio comunale la sola quota quindicinale di €. 491.748,33 decorsa dal 01.01.2021, del disavanzo 2019 (ultimo anno di fine procedura di dissesto) che è stato di €.7.376.226,46. L’applicazione di tale debito spalmato in 15 anni è in violazione della legge ed in sfregio alla normativa contabile degli EE.LL. dichiarati in stato di dissesto.

L’Amministrazione, ponendo in ammortamento per 15 anni la rata del debito accertato alla fine della procedura di dissesto, ha violato l’art.268, comma1, art.188 ed il combinato disposto normativo di cui all’art.265, commi 1 e 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267. Tutto per eludere e quindi non dichiarare sforato il parametro di deficitarietà P1) della Tabella, di cui al decreto ministeriale 04.08.2023. Tale grave condotta contabile e finanziaria al solo fine di non individuare il Comune di Milazzo Ente Strutturalmente Deficitario, art.242 del TUEL, e cioè in Pre – dissesto! Il Sindaco, il Segretario generale sono a conoscenza che tutte le assunzioni a decorrere dal 01.01.2021 fino alla prossima assunzione del dirigente contabile, sono tutte in violazioni di legge. Nessuna delle oltre 50 assunzioni, nei vari profili e categoria, è legittima: sono tutte in violazioni della normativa vigente ! Il Consigliere Italiano Lorenzo anticipa sin da ora e precisamente mesi prima della scadenza perentoria (30-04-2025) dell’approvazione del consuntivo 2024, senza che il Sindaco, il Segretario Generale, il Dirigente del Servizio Finanziario ed in particolar modo il collegio dei Revisori dei conti del Comune, possano smentirlo, che il rendiconto di gestione 2024 sarà approvato dal Consiglio comunale con un risultato di amministrazione di +€ 483.304,22. Per essere più chiari, si approverà un rendiconto di gestione 2024 con un risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 186 del TUEL che sarà in Avanzo!

Tale provvedimento contabile (2024), lo ribadiamo sin da adesso non sarà veritiero, congruo, attendibile, ed in totale violazione dei principi contabili, di cui al D.Lgs 118/2011. La problematica economico-finanziaria più inquietante, che ha posto in essere nei documenti contabili l’elusione di questo enorme disavanzo-debito dal bilancio del comune, ha trovato come responsabili e quindi dirigenti del 2° Settore “Finanze e Tributi” l’attuale dott.ssa

Locantro Lucia Antonella, e la Segretaria Comunale, che dal 30.12.2022 ininterrottamente hanno ricoperto la reggenza del 2° Settore “Finanze e Tributi”. Con l’aggravante che i pareri di regolarità tecnico-contabili nei bilanci previsionali 2023-2025; 2024-2026, rendiconto di gestione 2023 e per ultimo Bilancio previsionale 2025-2027, sono stati formulati e predisposti da una dipendente categoria D1, nel profilo di Dirigente, sprovvista totalmente dei requisiti di legge, per ricoprire l’incarico! Questa situazione contabile è stata rappresentata al nuovo Collegio dei Revisori nella relazione inviata il 31.10.2024 ai sensi dell’art.239 del TUEL, lettera e) ad oggi non è stata riscontrata dagli stessi”.