Il PACTA Salone di Milano si prepara a festeggiare un traguardo significativo con la decima edizione della sua rassegna di musica sperimentale, "pactaSOUNDzone". Questo progetto, che ha trovato vita nell’esplorazione di nuove sonorità e linguaggi espressivi, si erge come un faro di innovazione e creatività nella scena musicale contemporanea. Dal 21 febbraio 2025, per cinque appuntamenti coinvolgenti, il PACTA Salone diventerà il palcoscenico di un’esperienza sonora unica, in grado di stimolare riflessioni profonde e avvicinare il pubblico alle meraviglie della musica d’avanguardia.

La rassegna "pactaSOUNDzone" non è semplicemente un evento, ma una vera e propria celebrazione del dialogo intergenerazionale, un crocevia in cui le tradizioni musicali si intrecciano con le visioni innovative dei giovani artisti. L’edizione di quest’anno vede la collaborazione con il progetto ZONE di Maurizio Pisati e il CSR - Centro Studi e Ricerche, un’alleanza che promette di dare voce a una pluralità di approcci e suggestioni artistiche.

Il primo grande evento di "pactaSOUNDzone" sarà "SYLB ON STAGE", un laboratorio formativo dedicato a Sylvano Bussotti, pioniere della musica contemporanea. Questa tre-giorni, organizzata dal 21 al 23 febbraio, sarà guidata da esperti del settore, tra cui il Presidente di NoMus, Maddalena Novati, e Maurizio Pisati stesso. Il Laboratorio culminerà con la messa in scena del brano *SYPARIO*, una perla di creatività e avanguardismo che incarna perfettamente lo spirito del festival.

L’atmosfera che si respirerà al PACTA Salone durante questi eventi sarà carica di tensione creativa. Secondo Pisati, “ “pactaSOUNDzone“ è una realtà di sperimentazione e ricerca performativa che non si limita a mostrare la musica in scena, ma la vive e la respira.” Lo spazio teatrale diventerà quindi un vero e proprio laboratorio di suoni, dove le perturbazioni atmosferiche si fonderanno col buio avvolgente della scatola teatrale, trasformando ogni serata in un viaggio sensoriale indimenticabile.

Dopo l’inaugurazione di "SYLB ON STAGE", la rassegna proseguirà con una serie di eventi che spaziano dai temi più audaci ed esplorativi a quelli di intensa riflessione.

Il 24 marzo, il pubblico potrà assistere all’invenzione della "pactasoundzoneTeatrorchestra" attraverso "PRETESTO". Questo evento promette di essere un’occasione unica per immergersi in un mondo in cui il suono diventa lettere, parole e storie, creando un legame profondo tra gli artisti e gli spettatori.

Avvicinandosi alla metà di aprile, la rassegna si arricchirà di un appuntamento straordinario: "7.7.15.15.7.7 | CHRONOS & KAIROS". Proposto da Marcus Siqueira e Simona Cavuoto il 14 aprile, l’evento offrirà una riflessione incisiva sulle concezioni temporali, dando vita a una poetica del tempo che invita tutti a scoprire le sfumature e le complessità delle esperienze umane.

Il 28 aprile e il 12 maggio apriranno le porte a due serate giovanili caratterizzate da proposte alternative. L’Ensemble ÀKTAPHA, proveniente dalla Grecia, presenterà "BRAXTON NIGHT", mentre la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano porterà sul palco "INTRAMODALITÀ". Questi eventi rappresentano un’opportunità imperdibile per ascoltare le nuove generazioni di musicisti, dando vita a linguaggi sonori freschi e audaci.

La rassegna "pactaSOUNDzone", oltre a promuovere la musica sperimentale, si propone di creare un legame sempre più stretto con il pubblico. Gli eventi sono pensati per non essere solo performance, ma anche occasioni di dialogo e interazione. L'obiettivo è coinvolgere i presenti, stimolando domande e spunti di riflessione che possano nutrire il dibattito culturale e artistico.

In questo senso, la pubblicazione analitica che verrà presentata durante la rassegna segnerà un passo importante verso una maggiore consapevolezza collettiva riguardo alla sperimentazione musicale. Sarà un modo per divulgare le scoperte fatte durante i laboratori, portando alla luce nuove idee e approcci che arricchiranno ulteriormente il panorama musicale.

La decima edizione, Verso una Nuova Era Musicale di "pactaSOUNDzone" al PACTA Salone di Milano, non è solo un anniversario, ma un punto di partenza per una nuova era di ricerca e innovazione musicale. È un invito a tutti, appassionati e curiosi, a partecipare a un viaggio attraverso il suono e la creatività, un’esperienza che promette di essere tanto emozionante quanto educativa.

Unisciti a noi in questo percorso, esplora le nuove frontiere musicali e lasciati avvolgere dalle sonorità che caratterizzano "pactaSOUNDzone". Il futuro della musica è qui, pronto a rivelarsi in tutta la sua ricchezza e complessità. Non perdere l’occasione di vivere questa avventura: i suoni ti aspettano al PACTA Salone!

(Foto:*_©Simona Cavuoto)

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org - tel. 0236503740 - mail [email protected] - [email protected] - [email protected]

Orari spettacoli: ore 20.45 - VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dell’inizio dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org e Circuito Vivaticket (online, telefonicamente e nelle prevendite fisiche) 25% di sconto per chi acquista online

Prezzi biglietti per la rassegna pactaSOUNDzone: intero €15 - ridotto €10

ABBONAMENTO pactaSOUNDzone classico €40, sostenitore €70



