“THE COACH” entra nel vivo con le sfide a squadre. Dal 7 Agosto sulla rete TV “7GOLD”

Dopo il successo ottenuto nelle fasi "selection" e "team building", il nuovo talent “The Coach”, prodotto dalla “JTL Production” e "Antares Film", ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti, è pronto ad emozionare con i grandi talenti in gara divisi in 12 squadre capitanate dai Coach che hanno superato la fase "Team Building".

A decretare i vincitori delle sfide in questa nuova fase "one to one" saranno: il cantante Ottavio De Stefano, il ballerino étoile Amilcar Moret Gonzalez, la conduttrice e giornalista Francesca Brienza e Il ballerino Coreografo Little Phil.

A supporto dei giudici nelle decisioni più difficili ci saranno l'imprenditore di successo Mauro Atturo, il Producer e cantante Gianni Testa ed il promoter discografico Giovanni Germanelli.

La fase "Team Building" ha decretato i 12 Coach che avranno l'arduo compito di portare la propria squadra alla vittoria finale.

Luana Catania (Danza) , Zigo (Magia), Arianna Corona (Danza), Michelangelo Tagliente (Canto), Francesca Ficara (Canto), Mara Safonte (Danza), Fabio D'Avino (Recitazione), Antonietta Moretti (Danza), Sonia Addario (Canto), Alessandro Pitzalis (Danza), Laarni Vergara (Canto), Elvira Erlecka (Canto).

A fare da collante fra emozioni e colpi di scena ci sarà sempre la coppia di conduttori che ormai sta riscuotendo consensi su tutto il territorio nazionale: la ballerina e showgirl Agata Reale e lo showman Ernesto Trapanese.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prossima edizione di The Coach. Per candidarsi è sufficiente inviare i propri dati attraverso messaggio privato sulla pagina Facebook www.facebook.com/thecoachtalent/.