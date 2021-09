Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta.

Questo è il comunicato con cui il Verona del presidente Setti ha dato il benservito al neo-allenatore Eusebio Di Francesco, dopo appena tre giornate dall'inizio del campionato.

Sampdoria, Cagliari e adesso Verona. La striscia negativa dell'allenatore abruzzese sembra non voler finire... eppure nel maggio 2018, sulla panchina della Roma, Di Francesco ha sfiorato la finale Champions battendo il Liverpool all'Olimpico, dopo che nel turno precedente aveva eliminato il Barcellona nell'epica partita di ritorno in cui era riuscito a ribaltare la sconfitta subita dai giallorossi al Camp Nou.

Adesso, Di Francesco riesce far giocare a calcio le sue squadre, ma non riesce più a vincere... anche se, va detto, non è che lui può fare miracoli con i giocatori che ha a disposizione.

Con il Verona, lo scorso anno Juric poteva contare su Silvestri, Lovato, Dimarco e Zaccagni. Adesso non ci sono più e al loro posto sono stati acquistati Montipò, Hongla, Simeone e Caprari... difficile pensare che la qualità possa essere la stessa.

Il Verona non ha ancora ufficializzato chi sostituirà Di Francesco alla guida della squadra a partire dalla prossima partita che vede gli scaligeri impegnati al Bentegodi contro la Roma.

Comunque, a meno di sorprese dell'ultima ora visto che manca solo l'ufficialità, il presidente Setti ha scelto come sostituto Igor Tudor, la cui precedente esperienza in Serie A è stata con l'Udinese ed è finita con un esonero.